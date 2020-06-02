Мурманские ученые получили предложение начать производство препарата, способного помогать больным восстанавливаться после сложных операций и тяжелых заболеваний. Препарат состоит из икры морских ежей, водорослей ламинарии и некоторых других компонентов. Создание такого производства может дать серьезный толчок развитию комплексной переработки биоресурсов и развитию биотехнологий в Заполярье.

- Мы уже выпускали подобный препарат около пяти лет назад в виде биологически активной добавки, - рассказал заведующий лабораторией альгологии Мурманского морского биологического института (ММБИ) Григорий Воскобойников. - Он дал хороший эффект при улучшении работы иммунной системы, восстановлении пациентов после сложных операций и онкологических больных после химиотерапии. Выяснилось, что новая разработка несколько слабее тех препаратов, которые традиционно использовались при химиотерапии, но при этом она не имеет побочных эффектов и существенно дешевле.

Производство новой БАД уже велось в Мурманске в 2015 году с перспективой создания на ее основе лекарственного препарата. Однако продолжить работу над ним не удалось. Требовались доклинические и клинические испытания, которые предполагалось провести на базе областного онкодиспансера. Но оказалось, что онкодиспансер не имеет лицензии на подобную деятельность. Удалось произвести лишь небольшую партию препарата, который тем не менее нашел спрос. В итоге партнеры проекта потеряли к нему интерес.

Ноу-хау заинтересовались другие инвесторы. Рассматривается вариант производства этого препарата в Санкт-Петербурге и Мурманской области. Планируется также выпускать вариант этой БАД для детей в виде "конфет".

Морские ежи - крайне перспективный ресурс для медицины, утверждают эксперты. В состав белка икры морских ежей входят все незаменимые аминокислоты в количествах, соответствующих полноценному белку. В период размножения масса икры достигает 20 процентов живой массы этих морских животных. Она содержит жирорастворимые витамины A, D, E и водорастворимые витамины C, B1, B2, B6, B12. Витамина А в ней в 20 раз больше, чем в корне женьшеня. В иглокожих обнаружено свыше 36 микро- и макроэлементов, в том числе медь, цинк, кобальт, железо, никель, хром, марганец, натрий, калий, магний. Концентрация микроэлементов в тканях и икре морских ежей в 10 раз выше, чем у рыб, и более чем в 50-100 раз выше, чем у наземных животных, отмечает член ученого совета Дальневосточного федерального университета, заслуженный врач РФ Сергей Крыжановский.

В Полярном филиале ВНИРО считают морского зеленого ежа "перспективнейшим объектом". Его запасы в Баренцевом море оцениваются в 20-25 тысяч тонн, из которых можно ежегодно добывать четыре-пять тысяч тонн. Ежей целесообразно заготавливать на преднерестовых скоплениях зимой и ранней весной, когда икра составляет 10-20 процентов от их массы. В этот же период они по цвету, консистенции и размеру имеют и наилучшие товарные качества.

Сегодня у берегов Мурмана промысел морских ежей почти не ведется

Однако у берегов Мурмана промысел ежей почти не ведется. Добывать его приходится водолазам, но зимой и ранней весной делать это очень трудно из-за бурной погоды. Летом и осенью промысел ежей теряет смысл, после массового нереста масса и качество икры очень низкое. Выходом из этого положения может стать искусственное содержание и подкармливание ежей в межнерестовый период. Это позволяет быстро наращивать объем икры и улучшать ее товарное качество. Разработан опытный корм для морских ежей, благодаря которому за два месяца масса икры может увеличиваться почти вдвое. Методика доращивания морского ежа сравнительно проста, затраты на кормление и содержание его в садках невелики. При этом икра достаточно дорога: сегодня в одном из интернет-магазинов Мурманской области килограмм данного продукта стоит около шести тысяч рублей.

Еще один вариант освоения этого ресурса предлагался в 2015 году. Речь шла о создании холдинга "Мурманский научно-производственный центр" в форме государственно-частного партнерства.

Его задачи - развивать комплексную малоотходную переработку всего, что можно добывать в море. Для этого предстоит построить прибрежную маломерную флотилию из судов длиной 10-15 метров, 15-26 и 26-42 метра для того, чтобы работать в Баренцевом и Белом морях в разные сезоны лова. Но этот вариант дешевым не назовешь, ведь речь идет не только о строительстве судов, но и о создании сложного перерабатывающего производства.

Тем не менее попытки наладить промысел морских ежей и производство икры делаются. В 2018 году впервые начались экспортные поставки в Японию живого морского ежа, добытого в Баренцевом море. Всего из Мурманской области были отправлены четыре партии ежа общим весом почти 4,5 тонны, а также почти 10 тонн икры. В том же году было аттестовано на требования ветеринарному законодательству Японии одно промысловое судно, добывающее живого морского ежа, а в 2019 году аттестацию прошли два береговых предприятия, занимающиеся его переработкой. Но все это в конечном итоге сводится к экспорту ценной продукции, тогда как морские ежи и произведенные из них препараты вполне способны найти свое место на российском рынке. Биотехнологии, связанные с комплексной переработкой водных биоресурсов, могут и должны быть еще одной точкой экономического роста прибрежных арктических регионов.