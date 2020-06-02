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02.06.2020 17:19
Проект: В регионах

Подруги по бизнес-проекту

Женское предпринимательство развивается во многом благодаря безвозмездной взаимопомощи
Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 117(8171)
Женское предпринимательство может стать одним из драйверов развития бизнеса в меняющемся мире. Об этом заявили эксперты и участницы делового сообщества на онлайн-форуме в Архангельске. По прогнозам, в ближайшее время будут востребованы услуги в области дистанционного образования и здорового образа жизни, а этими сферами обычно занимаются женщины. Но дело не только в благоприятной конъюнктуре. Хотя бизнес не делится по гендерному признаку, женское предпринимательство имеет свои особенности, которые позволяют ему легче приспосабливаться к новым условиям.

- В последнее время мир стал более гибким и пластичным, а вместе с ним изменился и бизнес. Прежние каноны уже не работают. Предпринимательство теперь требует творчества и выстраивания отношений. Женщины лучше умеют договариваться, поскольку для них не так важна конкуренция. Они способны быстро объединяться и помогать друг другу, что особенно важно в трудное время, - считает московский бизнес-психолог и предприниматель Кристина Белавич.

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По данным общероссийской общественной организации МСП "Опора России", женщины пока составляют всего 27 процентов предпринимателей страны. Из них почти две трети работают в сфере услуг, остальные занимаются торговлей и производством. Примечательно, что большинство проектов женского бизнеса - социально ориентированные. И скоро у него появятся новые возможности помочь людям.

- Есть виды бизнеса, которые сейчас растут, и занимаются ими женщины, - подчеркивает заместитель председателя Госдумы Ольга Епифанова. - Например, становится все более востребованным онлайн-образование. Растет необходимость в санаторно-курортном и реабилитационном лечении. Причем речь идет не о крупных санаториях, а о работе с небольшими группами людей. Санатории в большинстве своем либо ведомственные, либо профсоюзные, и чаще всего в них проходят лечение работники вредных производств. Но оно требуется более широкому кругу людей. Возможно, будет меняться федеральный подход к реабилитации и поддержке здоровья трудоспособного населения. И в этой сфере может появиться много вариантов бизнеса для женщин - фитнес-тренеров, специалистов по массажу и другим услугам.

В Архангельской области женщин-предпринимателей становится все больше, причем они активно объединяются в сообщества, делятся опытом и осваивают новые виды бизнеса. Для многих именно общение становится толчком к открытию своего дела. "Сначала мы стали подругами, а потом запустили совместный проект" - типичное начало историй успеха.

«Сначала мы стали подругами, а потом запустили совместный проект» — типичное начало историй успеха

По признанию деловых женщин, очень трудно оставить привычную наемную работу и сделать первый шаг в предпринимательство. С помощью единомышленниц они открывают не только свое дело, но и абсолютно новые виды бизнеса. Северодвинка Татьяна Кузьминская работала в реанимации, уволилась два года назад, параллельно занималась психологией и фотографией. Теперь она специалист по фототерапии - единственный в своем роде.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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- Всегда хотела объединить эти два направления, но мне казалось, что это нереально. Боялась начинать что-то в совершенно незнакомой сфере. Но после обучения, организованного женским бизнес-сообществом, все-таки решилась. Провела уже три сессии фототерапии - на мой взгляд, успешные. Это работа с психологическими проблемами людей при помощи ассоциативных изображений, - поясняет Татьяна Кузьминская.

С началом пандемии женский бизнес проявил гибкость и быстро среагировал на новые условия. Архангельский предприниматель Юлия Онучина смогла спасти свою мастерскую по производству традиционных северных пряников. Когда закрылся торговый центр, где продавались съедобные сувениры, впору было закрывать дело и распускать коллектив. Но Юлия оперативно переформатировала бизнес и организовала продажи пряников по интернету с доставкой в разные города. Сегодня их отправляют даже в Австралию.

- Конечно, было непросто. Мы не попали в перечень пострадавших отраслей, поскольку пряники - это продукты питания длительного хранения. Но потихоньку выкарабкиваемся. Недавно открыли лавку, продаем продукцию там. Не работает пока только наш частный музей архангельского пряника, - отмечает Юлия Онучина.

Лариса Федорова занимается предпринимательством больше 20 лет, у нее несколько бизнесов, в том числе большая пекарня в Архангельске. Как и другие заведения общепита, с марта она работает только навынос. И за эти два месяца обороты компании выросли в два раза по сравнению с прежними временами.

- Любые изменения дают нам новые возможности. Надо только задуматься над тем, как их использовать. Мы сделали хорошую таргетированную рекламу и стали продавать гораздо больше. Каждый день у нас появляются новые предложения. Теперь я готова собрать группу и научить этому других предпринимательниц, - предлагает Лариса Федорова.

В Архангельской области в деловое сообщество объединились порядка 200 активных бизнесвумен. Они помогают друг другу на безвозмездной основе. Образовательные и прочие мероприятия проводятся бесплатно. При этом практически все участницы, по их признанию, получают от такой взаимопомощи важные приобретения в виде новых знаний, контактов и проектов.

P.S.

Большинство мер поддержки женский бизнес получает на общих основаниях, но есть и программы, созданные специально для него. Так, ежегодно во многих регионах России проходит конкурс "Мама-предприниматель", победители которого получают гранты на открытие и развитие своего дела. За семь лет в рамках этой образовательной программы прошли обучение более 2,5 тысячи женщин, представивших свои бизнес-идеи.

Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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