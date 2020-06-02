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02.06.2020 17:54
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Танец дельфинов в Баренцевом море сняли на видео

Текст: Алексей Михайлов (Мурманск)

Житель Мурманской области Владимир Дьяконенков во время выезда на рыбалку снял "танец" двух дельфинов в бухте Карелинская у выхода из Кольского залива в Баренцево море. Видео было опубликовано в соцсетях.

Фото: YouTube
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На ролике хорошо видно, как два дельфина плывут под гладкой поверхностью воды, в точности повторяя движения друг друга и время от времени всплывая. Судя по внешнему виду "танцоров", это беломордые дельфины, занесенные в Красную книгу.

- Там были десятки дельфинов, киты малые полосатики и один горбатый кит, - рассказал Владимир Дьяконенков корреспонденту "РГ". - Подошла мойва, и морские обитатели наслаждались трапезой. Обычно дельфины ходят парами или по три-пять особей.  Летом такие встречи постоянны. Массу эмоций могут вызвать киты малые полосатики, которые выпрыгивают "свечкой" из воды и плюхаются обратно.

Эту особенность Кольского полуострова давно оценил туристический бизнес. Среди гостей Заполярья популярны морские туры, участники которых могут увидеть в море китов и косаток , а также половить треску с борта катера. Из-за пандемии коронавируса в 2020 году эти туры не проводятся, то туристы с нетерпением ждут их возобновления в 2021 году.

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