Исследование аналитического центра НАФИ показало, что в регионах, где реализуют программы повышения финансовой грамотности, этот показатель выше, чем в среднем по стране.

Проект Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" реализуется с 2011 года. Тогда же были определены два пилотных региона: Калининградская область и Волгоградская область. В 2013 году к ним добавились регионы-участники - Республика Татарстан, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края, Архангельская, Саратовская и Томская области.

Согласно исследованию в регионах проекта наблюдается рост доли опрошенных, верно понимающих соотношение "риск - доходность" при выборе финансовых продуктов. А еще в пилотных регионах гораздо больше людей откладывают некоторую сумму на непредвиденные расходы и растет доля и тех, кто перед оформлением кредитной услуги сравнивает условия в разных организациях.

Также интересно отметить, что и в регионах проекта, и в среднем по России, по сравнению с предыдущими годами, выросла доля людей, знающих, куда обращаться, если их права в банке или страховой компании нарушены (Роспотребнадзор, ЦБ, судебные органы и др.).

Лидер проекта - Калининградская область - приступила к реализации федерального проекта одной из первых в стране. Тогда региону пришлось многое создавать с нуля, в том числе нормативно-правовую базу и структуру органов управления программой. И неудивительно, что Калининградская область второй год подряд лидирует в рейтинге финансовой грамотности субъектов РФ.

Второй год подряд в рейтинге финансовой грамотности лидирует Калининградская область

Согласно исследованию НАФИ самый высокий уровень финансовой грамотности в Калининградской области продемонстрировали мужчины и женщины в возрасте 45-59 лет, люди с высшим образованием, квалифицированные специалисты и руководители. Самый низкий уровень - неработающие (студенты и домохозяйки), люди, не пользующиеся финансовыми продуктами, сельские жители. В 2019 году индекс финансовой грамотности калининградцев достиг 13,22 балла при общероссийском показателе в 12,37 балла. Сам индекс рассчитывается на основании ответов респондентов на вопросы анкеты. В анкетировании два года подряд принимают участие 85 тысяч респондентов по всей стране.

Неплохие показатели и у Архангельской области, которая участвует в проекте с 2014 года. В 2019 году индекс финансовой грамотности жителей региона, по сравнению с предыдущим годом, увеличился с 12,29 до 12,53 процента. Занятия по финансовой грамотности в регионе проводятся для людей всех возрастов - от дошкольников до северян "серебряного возраста". Наилучшие показатели - у детей и молодежи. В минувшем году в программе приняли участие более 260 тысяч жителей области.