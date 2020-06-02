Новости

Стоимость нефти Urals в Европе рекордно превысила цену сорта Brent 01:42
CNN: Трамп призвал губернаторов к более жестким действиям 01:28
В США на улицы вышло рекордное количество резервистов нацгвардии 01:18
Житель Иллинойса раздавал взрывчатку на протестах в Миннеаполисе 01:00
В метро Мехико запретили говорить, чтобы не распространять COVID-19 00:46
Франция начинает второй этап снятия карантинных ограничений в стране 00:41
Захарова: Россиян среди пострадавших в результате беспорядков в США нет 00:38
В Нью-Йорке введен комендантский час 00:18
Заминированный автомобиль взорван на севере Сирии 00:15
В Минздраве отчитались о резерве защитных медизделий в больницах 00:00
В Крыму задержан отец утонувшей шестилетней девочки 01.06.2020
В Конго объявили о новой вспышке Эбола вдобавок к эпидемии кори и коронавируса 01.06.2020
МИД РФ: Ситуация с протестами в США - "американская трагедия" 01.06.2020
В Москве скончался 71 пациент с коронавирусом 01.06.2020
Рестораны Москвы обяжут ставить столы на расстоянии 01.06.2020
В Испании впервые не зарегистрировали ни одной смерти от коронавируса 01.06.2020
ВОЗ: Коронавирус не ослабляет свою патогенность, оставаясь вирусом-убийцей 01.06.2020
В Подмосковье нашли тело чемпиона мира по пауэрлифтингу 01.06.2020
КПРФ внесла в Госдуму поправки о поддержке пчеловодства 01.06.2020
Оренбургские власти объяснили, почему изъяли детей из многодетной семьи 01.06.2020
В День защиты детей Радио Romantika запустила "Калейдоскоп добра" 01.06.2020
В Кольском районе Заполярья введен режим ЧС из-за разрушения моста 01.06.2020
Средняя цена нефти Urals в мае составила 31,03 доллара за баррель 01.06.2020
Поставки смартфонов в 1 квартале 2020 года упали на 20% 01.06.2020
Собянин отметил важность голосования по Конституции 1 июля 01.06.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Какие детские книги дополнят список летнего чтения
Какие детские книги дополнят список летнего чтения
2 июня - видеоинтервью с Татьяной Лотоцкой о четвертом больничном для работающих пенсионеров
2 июня - видеоинтервью с Татьяной Лотоцкой о четвертом больничном для работающих пенсионеров
02.06.2020 00:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Научились считать деньги

Уровень финансовой грамотности в пилотных регионах выше, чем в остальных
Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград) , Андрей Полынский, Марина Ледяева (Архангельск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 117(8171)
Исследование аналитического центра НАФИ показало, что в регионах, где реализуют программы повышения финансовой грамотности, этот показатель выше, чем в среднем по стране.

Проект Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" реализуется с 2011 года. Тогда же были определены два пилотных региона: Калининградская область и Волгоградская область. В 2013 году к ним добавились регионы-участники - Республика Татарстан, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края, Архангельская, Саратовская и Томская области.

Кировская область стала лидером по финансовой грамотности населения

Согласно исследованию в регионах проекта наблюдается рост доли опрошенных, верно понимающих соотношение "риск - доходность" при выборе финансовых продуктов. А еще в пилотных регионах гораздо больше людей откладывают некоторую сумму на непредвиденные расходы и растет доля и тех, кто перед оформлением кредитной услуги сравнивает условия в разных организациях.

Также интересно отметить, что и в регионах проекта, и в среднем по России, по сравнению с предыдущими годами, выросла доля людей, знающих, куда обращаться, если их права в банке или страховой компании нарушены (Роспотребнадзор, ЦБ, судебные органы и др.).

Лидер проекта - Калининградская область - приступила к реализации федерального проекта одной из первых в стране. Тогда региону пришлось многое создавать с нуля, в том числе нормативно-правовую базу и структуру органов управления программой. И неудивительно, что Калининградская область второй год подряд лидирует в рейтинге финансовой грамотности субъектов РФ.

Второй год подряд в рейтинге финансовой грамотности лидирует Калининградская область

Согласно исследованию НАФИ самый высокий уровень финансовой грамотности в Калининградской области продемонстрировали мужчины и женщины в возрасте 45-59 лет, люди с высшим образованием, квалифицированные специалисты и руководители. Самый низкий уровень - неработающие (студенты и домохозяйки), люди, не пользующиеся финансовыми продуктами, сельские жители. В 2019 году индекс финансовой грамотности калининградцев достиг 13,22 балла при общероссийском показателе в 12,37 балла. Сам индекс рассчитывается на основании ответов респондентов на вопросы анкеты. В анкетировании два года подряд принимают участие 85 тысяч респондентов по всей стране.

Неплохие показатели и у Архангельской области, которая участвует в проекте с 2014 года. В 2019 году индекс финансовой грамотности жителей региона, по сравнению с предыдущим годом, увеличился с 12,29 до 12,53 процента. Занятия по финансовой грамотности в регионе проводятся для людей всех возрастов - от дошкольников до северян "серебряного возраста". Наилучшие показатели - у детей и молодежи. В минувшем году в программе приняли участие более 260 тысяч жителей области.

Экономика Финансы Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Северо-Запад ЮФО Волгоградская область СФО Алтайский край ПФО Татарстан СЗФО Архангельская область

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
В Подмосковье 3 июня откроют салоны красоты и сауны площадью до 400 кв.м.
Путин и Трамп поговорили о коронавирусе, нефти и саммите G7
1 июля объявят выходным в связи с голосованием по Конституции
Минтруд: Выплаты по 10 тыс. рублей перечислены уже на 15 млн детей
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для кафе и ресторанов
Жить в ипотечной квартире оказалось дешевле, чем снимать жилье
Зачем компании перекупают топ-менеджеров во время пандемии