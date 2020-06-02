Пять магистральных грузовых электровозов для Узбекистана готовят на Дону. Об этом сообщили в ростовском отделении Союза машиностроителей России.

Региональные предприятия железнодорожного машиностроения избежали серьезных потерь, но ограничения, связанные с пандемией, не только изменили организацию их работы, но и осложнили отношения с партнерами. Самая большая проблема - ослабление связей между производителями и потребителями. С поставщиками комплектующих легче, так как они тоже заинтересованы получить деньги за свою продукцию, а вот потребители, даже если деловые связи с ними прочные и давние, могут изменить свои планы.

Поэтому так важен договор с Узбекистаном о поставке пяти машин. Контракт был подписан по итогам успешных испытаний российской техники. Эти электровозы способны работать на участках со сложным рельефом, который отличает дороги Узбекистана. Кроме того, повышение весовой нормы грузовых поездов позволяет увеличить производительность локомотива.

Сегодня предприятия железнодорожного машиностроения выживают в основном за счет госзаказа. В новых условиях электровозостроение вошло в список стратегических отраслей, обеспечивающих транспортную безопасность страны.

Несмотря на пандемию, в апреле и мае производство грузовых и пассажирских локомотивов на Дону не сократилось. Отгрузка 22 машин прошла по графику. Правда, когда был введен режим самоизоляции, завод неделю находился в вынужденном простое, но потом производство удалось возобновить.

Эпидемия не помешала получить и новый зарубежный заказ на модифицированные локомотивы с поосным регулированием силы тяги. С заводом сотрудничают более ста предприятий, которые поставляют комплектующие. Теперь и они обеспечены работой.

Пять магистральных грузовых электровозов для Узбекистана готовят на Дону. Об этом сообщили в ростовском отделении Союза машиностроителей России.

Региональные предприятия железнодорожного машиностроения избежали серьезных потерь, но ограничения, связанные с пандемией, не только изменили организацию их работы, но и осложнили отношения с партнерами. Самая большая проблема - ослабление связей между производителями и потребителями. С поставщиками комплектующих легче, так как они тоже заинтересованы получить деньги за свою продукцию, а вот потребители, даже если деловые связи с ними прочные и давние, могут изменить свои планы.

Поэтому так важен договор с Узбекистаном о поставке пяти машин. Контракт был подписан по итогам успешных испытаний российской техники. Эти электровозы способны работать на участках со сложным рельефом, который отличает дороги Узбекистана. Кроме того, повышение весовой нормы грузовых поездов позволяет увеличить производительность локомотива.

Сегодня предприятия железнодорожного машиностроения выживают в основном за счет госзаказа. В новых условиях электровозостроение вошло в список стратегических отраслей, обеспечивающих транспортную безопасность страны.

Несмотря на пандемию, в апреле и мае производство грузовых и пассажирских локомотивов на Дону не сократилось. Отгрузка 22 машин прошла по графику. Правда, когда был введен режим самоизоляции, завод неделю находился в вынужденном простое, но потом производство удалось возобновить.

Эпидемия не помешала получить и новый зарубежный заказ на модифицированные локомотивы с поосным регулированием силы тяги. С заводом сотрудничают более ста предприятий, которые поставляют комплектующие. Теперь и они обеспечены работой.

Прямая речь

Юрий Шашлюк, генеральный директор машиностроительного производства в Ростове-на-Дону:

- Далеко не у всех машиностроительных предприятий области работа сейчас идет как раньше. Те, кто зависел от поставок из-за рубежа, прежде всего из Китая, находятся в плачевном положении: попали в двух-трехмесячный простой. Ведь после получения комплектующих уйдет еще немало времени на сборку изделий. Если наше производство не нуждается в помощи государства, то многим коллегам она очень нужна. Необходимо им и понимание партнеров, с которыми они сотрудничают.