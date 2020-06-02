Аномальное понижение температуры в апреле (до минус 11 градусов в некоторых регионах) уничтожило до 80 процентов завязи яблок и груш, 85 процентов черешни, сливы, абрикосов и персиков. По данным на третью декаду мая, гибель цветочных почек и завязи некоторых культур и сортов доходит до 100 процентов. Эксперты оценивают ущерб в ЮФО и СКФО до двух миллиардов рублей.

Весенние заморозки на юге приведут к крупнейшей за последние годы потере урожая винограда и фруктов, сообщили корреспонденту "РГ" садоводы округа.

Производители Кубани и Ставрополя даже обратились к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой о финансовой поддержке из бюджета - возмещении 80 процентов фактически понесенных затрат, "но без учета наличия договоров страхования, поскольку пострадавшие сады не были застрахованы". Обсуждается изменение закона об агростраховании, потому что такой ущерб смогут пережить не все производители. И уже понятно, как это отразится на розничных ценах в новом сезоне.

"В Ставропольском крае к 29 апреля убытки садоводов были оценены минсельхозом края в 500 миллионов рублей, при этом 12 садоводческим организациям требуется дополнительное кредитное финансирование на сумму 1,5 миллиарда, - сообщили в пресс-службе Национального союза агростраховщиков (НСА). - В других регионах похожая ситуация. Садоводы Ингушетии оценили свой ущерб в 920 миллионов. В Крыму зафиксированы потери плодовых на площади почти четыре тысячи гектаров, в Кабардино-Балкарии - 337,5 тысячи гектаров, пострадали и другие регионы".

По оценке союза, на начало мая в России было застраховано всего лишь 2,8 тысячи гектаров садов и виноградников, из которых 1,3 тысячи - в Краснодарском крае. Этого явно недостаточно для полной защиты, так как только на Кубани площадь пострадавших садов составляет примерно 19 тысяч гектаров.

- Не совсем понятно, как работают механизмы господдержки. По официальным данным, за последние семь лет с господдержкой было заложено 95,5 тысячи гектаров новых насаждений, это больше половины посадок. Почему даже на Кубани такая мизерная доля застрахованных площадей? Я не говорю уже про другие регионы. Если государство выделяет деньги, то получатель этой помощи, по логике, должен застраховать свой проект. Страхование должно быть обязательным условием получения господдержки. В противном случае мы просто будем ежегодно терять бюджетные деньги, - говорит редактор Национального аграрного агентства Дмитрий Беляев.

На недавнем заседании Законодательного собрания эту проблему обсудили кубанские депутаты.

- К сожалению, возвратные заморозки - достаточно частое для Кубани явление. Аграриям нужно быть готовыми к таким капризам природы, активнее страховать свои посадки, чтобы не оказаться на грани разорения, - сказал спикер Заксобрания Юрий Бурлачко. В результате депутаты утвердили обращение к главе Минсельхоза РФ Дмитрию Патрушеву с просьбой упростить критерии оценки страховых рисков для садоводческих предприятий с учетом климатических условий местности. По их мнению, именно с этим связаны основные сложности страхования.

Какова будет реакция страхового сообщества, пока неясно. Ранее глава НСА Корней Биждов отмечал, что в 2019 году НСА по запросу губернатора Кубани Вениамина Кондратьева уже разработал программы страхования урожая и посадок плодовых и виноградников: "Программы не раз обсуждалась в Совете Федерации и на региональных площадках. Это могло бы обеспечить сады и виноградники надежной страховой защитой на случай заморозков. Но бизнес не проявляет активности, надеясь на прямые выплаты из бюджета в подобных ситуациях".

При этом, по словам Беляева, потеря части урожая может негативно сказаться на продовольственной инфляции.

- В этом году из-за коронавируса себестоимость овощей и фруктов и так будет выше среднегодовых значений. Оценки ущерба пока еще приблизительные, но понятно, что некоторых фруктов будет недобор. И если летом традиционно наблюдается сезонное снижение цен, в этом году такого снижения может и не быть, - отметил эксперт. При этом, по его словам, система страхования совершенно точно будет улучшаться. - Еще в 2010 году, когда в России случилась засуха, президент России Дмитрий Медведев отмечал, что производителям необходимо вкладывать в агрострахование, так как государство не может вечно компенсировать их убытки из бюджета.

Тем временем

С начала года в России собрано свыше 508 тысячи тонн овощей, что почти на 20 процентов выше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего выращено огурцов - 350 тысяч тонн, помидоров - 149 тысяч тонн. Увеличение производства связано с возросшим интересом инвесторов, говорят в Минсельхозе. На фоне снижения курса рубля и сокращения импортных поставок производство тепличных овощей стало одной из самых высокодоходных сфер агропрома. Кроме того, существенную часть расходов на строительство теплиц инвесторам компенсировало государство.