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02.06.2020 18:24
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

С прибылью по дивидендам

Краснодарский край выплатил по облигациям более 387 миллионов рублей
Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Российская газета - Экономика Юга России № 117(8171)
Министерство финансов Краснодарского края выплатило более 387 миллионов рублей по облигациям 2017 и 2019 года. В ведомстве пояснили, что в общей сумме госдолга края доля облигаций составляет 33,8 процента, то есть около 30 миллиардов рублей. В целом госдолг Кубани достигает примерно 90 миллиардов рублей. По мнению экспертов, ценные бумаги стали одним из самых эффективных инструментов привлечения инвестиций для региона.
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

- Облигации - это эффективный инструмент бюджетной политики, - отмечает вице-губернатор Игорь Галась. - Для края привлечь заемные средства дешевле, чем взять банковские кредиты. Для приобретателей облигаций - это выгодное вложение, поскольку процентные ставки доходов, как правило, выше, чем по вкладам в банках. Все выплаты край осуществляет в полном объеме и своевременно, поэтому покупка гособлигаций региона - возможность приумножить капитал без риска. К примеру, в сентябре прошлого года мы сделали выплату по пятому купонному периоду облигаций, выпущенных в 2018 году. Она составила 190,2 миллиона рублей. Всего же за 7 лет по этому выпуску будет выплачено 760,8 миллиона рублей. Кроме того, мы заплатили 214,4 миллиона рублей по восьмому купонному периоду гособлигаций края, выпущенных в 2017 году.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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Ценные бумаги в Краснодарском крае начали выпускать в 1997 году. Вскоре они были успешно переоформлены в некоммерческие агрооблигации и реализованы на фондовом рынке. В последующие годы к этому финансовому инструменту прибегали изредка, так как регион еще не успел обзавестись долгами и эмиссии носили в большей степени имиджевый характер. Но с 2009 года, когда возникла необходимость вложений в строительство олимпийских объектов Сочи, обстановка изменилась. В 2010 году на Кубани был размещен заем на 4 миллиарда рублей со сроком обращения четыре года и ставкой в 8,3 процента. Тогда спрос на облигации превысил предложение в два раза. Следующий выпуск состоялся через два года на 12 миллиардов рублей на пять лет. Последний, восьмой облигационный заем на 10 миллиардов рублей выпущен в конце прошлого года сроком обращения до 7 лет и годовым доходом 6,95 процента. Эмитентом облигаций от имени Краснодарского края выступает министерство финансов региона. По мнению участников рынка, благодаря большим срокам размещения облигационный заем оказывает положительное влияние на бюджетную нагрузку региона.

Ценные бумаги стали одним из самых эффективных инструментов привлечения инвестиций для региона

Кроме того, Краснодарский край оказался в числе лидеров в привлечении средств по корпоративным ценным бумагам. Недавно администрация региона даже предложила субсидировать купонные выплаты компаний - участников нацпроектов, чтобы, с одной стороны, снизить стоимость привлекаемых ресурсов на 8 - 9 процентов годовых, а с другой - повысить налоговые отчисления, создать новые рабочие места, реализовать интересные бизнес-проекты.

По данным Южного ГУ Банка России, за последний год в Краснодарском крае зарегистрировано два новых (дебютных) выпуска: бумаги телекоммуникационной компании и агропромышленного предприятия. В 2020 году состоялось первое размещение облигаций еще одной строительной компании.

По сумме корпоративных облигаций, находящихся в обращении, регион уверенно входит в топ-10. Так, в середине мая этого года зарегистрировано 17 выпусков, сумма эмиссии составляет 113,2 миллиарда рублей. Основная доля приходится на предприятия торговли (80 процентов) и строительства (10 процентов).

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- Корпоративные облигации выступают дополнением к банковскому кредитованию, являясь возможностью диверсификации кредитной задолженности, - объясняет интерес к работе с ценными бумагами заместитель начальника Южного ГУ Банка России Александр Гостев. - Для компании данный инструмент, например, дает возможность получения беззалогового финансирования, публичной кредитной истории, привлечения крупного финансирования, независимости от ограниченного числа инвесторов и, следовательно, более полного контроля над деятельностью предприятия. Для покупателей облигации привлекательны тем, что доход по ним в среднем выше, чем по банковскому депозиту, риск при покупке меньше: их легко продать по цене, близкой к номиналу. Кроме того, доход от некоторых видов облигаций не облагается налогом, а при инвестировании через индивидуальный инвестиционный счет можно получить налоговый вычет. А сейчас, когда объявили о налоге на доход со вкладов, популярность ценных бумаг возросла еще больше.

Кстати

Интерес граждан к рынку облигаций стал расти с 2015 года. Связано это с появлением в законодательстве такого механизма, как индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). С апреля 2019 года по апрель 2020-го количество ИИС, открытых в Краснодарском крае, выросло в три раза, с 20 до 60 тысяч, то есть их завели чуть более одного процента жителей края. Это почти 3 процента от общего числа ИИС в стране и 36 процентов - в ЮФО, где открыто более 168 тысяч счетов. В рейтинге регионов Кубань по данному показателю занимает 6-е место (годом ранее - 8-е место).

Экономика Финансы Долги и кредиты Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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