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02.06.2020 11:49
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Кубани за сутки умерли три человека с коронавирусом

Текст: Ирина Белова

В больницах кубанской столицы за минувшие сутки скончались три пациента с выявленным коронавирусом - два мужчины и женщина пожилого возраста. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
За сутки в России подтверждено 8863 случая COVID-19 в 84 регионах

69-летняя женщина заболела 6 мая и спустя шесть дней обратилась в краснодарскую горбольницу № 1. Лабораторный анализ подтвердил COVID-19. С 26 мая она находилась в специализированной клинической инфекционной больнице на ИВЛ. У пациентки были диагностированы пневмония, острая дыхательная и сердечная недостаточность.

Мужчина 84 лет скончался в горбольнице № 3, куда поступил 18 мая по направлению поликлиники по месту жительства. Коронавирусная инфекция привела к развитию двусторонней полисегментарной пневмонии с тяжелым течением. Пациент страдал заболеваниями легких, сердца, почек.

Такая же пневмония на фоне коронавируса была диагностирована у 77-летнего жителя, который 18 мая поступил в краевую больницу № 2. В минздраве Кубани отметили, что у этого пациента было несколько хронических заболеваний.

За последние сутки на Кубани зарегистрировано 79 новых случаев заболевания COVID-19. Среди зараженных 37 женщин и 42 мужчины. Самому старшему - 90 лет. В Краснодаре заболели шесть детей от года восьми месяцев до десяти лет. В Анапе коронавирус подтвержден у детей 10 и 14 лет, в Апшеронском районе - у 13-летнего подростка.

Новые случаи выявлены в 23 муниципалитетах. В Краснодаре заболели 24 человека, в Апшеронском, Белореченском районах и Армавире - по пять новых случаев. В Анапе, Гулькевичском, Тихорецком районах выявлено по четыре зараженных. По три - в Крымском, Кавказском районах и в Сочи. По два заболевших - в Тимашевском, Курганинском, Кореновском, Туапсинском, Динском районах и в Новороссийске. По одному - в Кущевском, Мостовском, Абинском, Новопокровском, Усть-Лабинском, Павловском районах и Горячем Ключе.

Всего новой инфекцией заразились 3987 человек, из них 2842 пациента выписаны с выздоровлением, 36 умерли.

Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Пандемия коронавируса COVID-19

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