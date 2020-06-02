На Кубани умер основатель журфака КубГУ Александр Факторович

В Краснодаре первого июня скончался основатель и первый декан факультета журналистики Кубанского государственного университета, доктор филологических наук профессор Александр Факторович. Он умер на 66-м году жизни. Об этом сообщили в ректорате вуза.

Александр Факторович был очень нестандартным человеком, полностью поглощенным наукой. Он являлся членом редколлегий ряда крупнейших научных журналов, а также членом Союза журналистов России, редактировал многие книги и публикации.

Педагогический стаж профессора составлял более 43 лет. Именно он с его кипучей энергией сумел добиться создания в КубГУ нового факультета - журналистики. Сейчас он превратился в один из крупнейших факультетов по подготовке журналистов на юге России. Его выпускниками являются

многие известные журналисты, медиаменеджеры, редакторы как кубанских, так и федеральных СМИ. Всем им Александр Факторович читал лекции и учил основам профессии.

Предварительной причиной его смерти стал инсульт.

Место и дата прощания с первым деканом факультета журналистики КУбГУ пока не определены, в вузе о них сообщат позже.