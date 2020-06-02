На вокзале Севастополя пассажиров стали тестировать на коронавирус

На железнодорожном вокзале Севастополя начали бесплатно тестировать пассажиров прибывающих поездов на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба правительства города. Экспресс-тестирование обязаны проходить жители других регионов РФ, на крымчан и севастопольцев это требование не распространяется.

Так, сегодня на поезде №007-А Санкт-Петербург - Севастополь прибыли 102 пассажира, половина из которых - жители полуострова.

- Правовые основания на посещение города имеют работающие или командировочные граждане, а также те, кто владеет недвижимостью в Севастополе или едет к близким родственникам - членам семьи, - рассказал и.о. директора департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский. - После тестирования люди направляются по месту жительства, подписав согласие на самоизоляцию, и в течение двух дней ожидают результаты.

Перед тестированием прибывающие заполняют анкету и предъявляют документы, подтверждающие право на въезд. Волонтеры помогают оформить заявку на получение QR-кода для посещения города. Контролировать соблюдение режима самоизоляции будут специальные выездные бригады, а также волонтеры в телефонном режиме.

С 1 июня тестирование на COVID-19 также организовано и на автодорогах, ведущих в Севастополь. За первый день тесты сдали более 200 человек.

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