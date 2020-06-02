Севастополь присоединился к эксперименту с легализацией самозанятых

Заксобрание Севастополя приняло закон о введении в городе специального налогового режима для самозанятых. Налог на профессиональный доход начнет действовать в регионе с 1 июля.

Как сказала вице-спикер ЗС Татьяна Лобач, закон был принят по просьбе делового сообщества Севастополя, пострадавшего от ограничений, введенных в период борьбы с коронавирусом.

- Закон позволит самозанятым жителям города легально вести бизнес и получать доход без риска быть привлеченными к ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность, - сообщила Татьяна Лобач. - Физлица и индивидуальные предприниматели получат возможность платить с доходов налог по льготной ставке 4 или 6 процентов вместо 13-процентного налога на доходы физлиц. Кроме того, они освобождаются от уплаты страховых взносов, что значительно снизит финансовую нагрузку. В течение 2020 года не требуется сдавать отчетность и применять онлайн-кассы.

В департаменте финансов Севастополя указали, что самозанятые горожане работают репетиторами, сдают в аренду жилье, предоставляют бытовые, производственные и социальные услуги. При этом многие отказываются регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и уходят в тень из-за обязанности платить страховые взносы, которые в 2020 году составляют почти 41 тысячу рублей. Налог на профессиональный доход позволит им работать в правовом поле.

Кроме этого, часть индивидуальных предпринимателей, которые были вынуждены закрыться из-за простоя в период пандемии, смогут возобновить работу в качестве самозанятых.

По данным департамента финансов, 5793 индивидуальных предпринимателя Севастополя работают в сфере услуг, не используя наемный труд. Многие приняли решение прекратить свою деятельность, поскольку стало невозможно платить страховые взносы, не получая доход. Теперь они смогут вернуться к работе с наименьшей налоговой нагрузкой.

- В сложившейся ситуации ИП получат возможность закрыться и зарегистрироваться в качестве самозанятых, - считает Татьяна Лобач.

Налог на профессиональный доход был введен в качестве эксперимента в 2019 году в четырех субъектах РФ, в 2020-м к нему подключились еще 20 регионов.

Тем временем

В период ограничений из-за пандемии в Севастополе легализовались 700 таксистов. Как сообщил директор городского департамента транспорта Сергей Румянцев, они обратились за разрешением, чтобы продолжать деятельность в период всеобщей самоизоляции. К началу 2020 года в Севастополе было выдано всего 1617 разрешений на работу в такси, из них 173 - за весь 2019 год.