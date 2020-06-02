Севастополь присоединился к эксперименту с легализацией самозанятых

Новости

Немецкая католическая церковь потеряла рекордное количество прихожан 14:07
Эксперт оценил появление новых автомобильных номеров 14:04
В Сочи осудили экс-полицейского, пьяным сбившего троих парней 14:02
Nissan дорого заплатит за закрытие заводов и массовые увольнения 14:00
Депутат МГД: В этом сезоне для москвичей будет работать более 600 станций велопроката 13:59
Загитова рассказала о тренировках в Новогорске 13:58
Ограничения на ремонт в Москве не повлияют на подготовку города к зиме 13:53
В Ульяновске женщина пострадала при прорыве на сетях водоснабжения 13:53
Какой урок осторожности при карантине вынес барон Брамбеус 13:52
Испытания дистанционно управляемого РПГ-7 сняли на видео во Вьетнаме 13:49
В период самоизоляции россияне увеличили потребление алкоголя 13:37
В Росгвардии объяснили смерть мужчины во время задержания на Урале 13:35
В Кремле обещали обеспечить безопасность граждан России в США 13:32
Собянин назвал сроки окончания реставрации Северного речного вокзала 13:23
В Евпатории объявили конкурс на создание бренда города 13:23
Назначен новый заместитель руководителя главка МВД России по Москве 13:18
В Нижегородской области из-за аварии на Волге разлились нефтепродукты 13:17
Экологи подсчитали виды, которые вымрут в ближайшие годы 13:13
Московский зоопарк провел онлайн-экскурсии для детей на лечении 13:12
Подозреваемого в разбойном нападении на АЗС задержали в Москве 13:09
Школам Крыма поручили подготовиться к дистанционному обучению с сентября 13:09
В заповеднике на Таймыре обнаружили свалку технических отходов 13:08
На Кубани накажут организаторов нелегального детского праздника 13:07
Возобновление съемок "Аватара 2" возмутило жителей Новой Зеландии 13:00
Президенты Беларуси и Армении договорились о личной встрече 13:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Какие детские книги дополнят список летнего чтения
Какие детские книги дополнят список летнего чтения
2 июня - видеоинтервью с Татьяной Лотоцкой о четвертом больничном для работающих пенсионеров
2 июня - видеоинтервью с Татьяной Лотоцкой о четвертом больничном для работающих пенсионеров
02.06.2020 13:07
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Налог ниже, свободы больше

Севастополь присоединился к эксперименту с легализацией самозанятых
Текст: Юлия Крымова (Севастопооль)
Российская газета - Экономика Крыма № 117(8171)
Заксобрание Севастополя приняло закон о введении в городе специального налогового режима для самозанятых. Налог на профессиональный доход начнет действовать в регионе с 1 июля.
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Как сказала вице-спикер ЗС Татьяна Лобач, закон был принят по просьбе делового сообщества Севастополя, пострадавшего от ограничений, введенных в период борьбы с коронавирусом.

Фото: iStock
Для самозанятых расширили меры поддержки

- Закон позволит самозанятым жителям города легально вести бизнес и получать доход без риска быть привлеченными к ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность, - сообщила Татьяна Лобач. - Физлица и индивидуальные предприниматели получат возможность платить с доходов налог по льготной ставке 4 или 6 процентов вместо 13-процентного налога на доходы физлиц. Кроме того, они освобождаются от уплаты страховых взносов, что значительно снизит финансовую нагрузку. В течение 2020 года не требуется сдавать отчетность и применять онлайн-кассы.

В департаменте финансов Севастополя указали, что самозанятые горожане работают репетиторами, сдают в аренду жилье, предоставляют бытовые, производственные и социальные услуги. При этом многие отказываются регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и уходят в тень из-за обязанности платить страховые взносы, которые в 2020 году составляют почти 41 тысячу рублей. Налог на профессиональный доход позволит им работать в правовом поле.

Кроме этого, часть индивидуальных предпринимателей, которые были вынуждены закрыться из-за простоя в период пандемии, смогут возобновить работу в качестве самозанятых.

По данным департамента финансов, 5793 индивидуальных предпринимателя Севастополя работают в сфере услуг, не используя наемный труд. Многие приняли решение прекратить свою деятельность, поскольку стало невозможно платить страховые взносы, не получая доход. Теперь они смогут вернуться к работе с наименьшей налоговой нагрузкой.

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
В Крыму из-за ограничений по COVID-19 не открылись многие парикмахерские

- В сложившейся ситуации ИП получат возможность закрыться и зарегистрироваться в качестве самозанятых, - считает Татьяна Лобач.

Налог на профессиональный доход был введен в качестве эксперимента в 2019 году в четырех субъектах РФ, в 2020-м к нему подключились еще 20 регионов.

Тем временем

В период ограничений из-за пандемии в Севастополе легализовались 700 таксистов. Как сообщил директор городского департамента транспорта Сергей Румянцев, они обратились за разрешением, чтобы продолжать деятельность в период всеобщей самоизоляции. К началу 2020 года в Севастополе было выдано всего 1617 разрешений на работу в такси, из них 173 - за весь 2019 год.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь Налоги на малый бизнес Рынок труда

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Кремль заявил о необходимости обсудить по дипканалам приглашение на G7
Вакцинацию от коронавируса в России могут начать осенью
Памфилова рассказала о мерах безопасности при голосовании по Конституции
За сутки в России подтверждено 8863 случая COVID-19 в 84 регионах
ВОЗ: Социальное дистанцирование и ношение масок снижают риск заражения
Парад Победы пройдет 24 июня
Как будет внедряться дистанционное электронное голосование