В центре Сочи неизвестный ранил ножом подростка

Рядом с остановкой общественного транспорта, расположенной возле кинотеатра "Родина" на улице Гагарина Центрального района Сочи, неизвестный ранил ножом 17-летнего подростка. Факт инцидента "РГ" подтвердили в пресс-службе УВД по городу-курорту.

Происшествие случилось вчера, в День защиты детей, около 21.00. Виновник скрылся в неизвестном направлении. Молодого человека госпитализировали.

Судя по опубликованным в Сети кадрам с места происшествия, нападавший ранил его в бедро. Первую помощь пострадавшему оказали на остановочном павильоне - медики перевязали юношу, после чего он был госпитализирован. Как уточнили в правоохранительных органах, сейчас по факту ЧП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.