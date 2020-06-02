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02.06.2020 14:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В центре Сочи неизвестный ранил ножом подростка

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Рядом с остановкой общественного транспорта, расположенной возле кинотеатра "Родина" на улице Гагарина Центрального района Сочи, неизвестный ранил ножом 17-летнего подростка. Факт инцидента "РГ" подтвердили в пресс-службе УВД по городу-курорту.

В Хабаровске уголовник ранил ребенка ножом во дворе дома

Происшествие случилось вчера, в День защиты детей, около 21.00. Виновник скрылся в неизвестном направлении. Молодого человека госпитализировали.

Судя по опубликованным в Сети кадрам с места происшествия, нападавший ранил его в бедро. Первую помощь пострадавшему оказали на остановочном павильоне - медики перевязали юношу, после чего он был госпитализирован. Как уточнили в правоохранительных органах, сейчас по факту ЧП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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