В Адыгее рассказали о мерах социальной поддержки населения

Социальная поддержка граждан в условиях распространения коронавируса, дополнительная помощь семьям с детьми и тем, кто потерял работу, - эти и другие вопросы были обсуждены на заседании Комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики Республики Адыгея.

Глава Адыгеи подчеркнул значимость работы по оказанию помощи людям в непростой жизненной ситуации. Мурат Кумпилов напомнил, что ряд мер поддержки уже реализуется, выполняются все решения президента России.

По информации Управляющего Отделением ПФР по РА Аскарбия Кулова, в республике через подразделения ПФР поступило 33 841 заявление и вынесено решений на сумму 522 миллиона 750 тысяч рублей для выплат по 10 тысяч рублей на детей от трех до 16 лет. Сегодня началось зачисление средств на счета получателей. Уже предоставлено 466 миллионов 520 тысяч рублей. На второе июня сформированы платежные документы на сумму 56 миллионов 230 тысяч рублей. Также по Указу президента РФ в апреле - июне 2020 года осуществляются ежемесячные выплаты в размере 5000 рублей на детей до трех лет. Так, на первое июня в Адыгее поступило 9790 заявлений. Зачислено за апрель и май 104 миллиона 530 тысяч рублей.

Продолжается выплата средств семьям в связи с рождением первого ребенка. Также с первого июня 2020 года по решению президента РФ удвоена сумма пособия по уходу за первым ребенком до 1,5 года - с 3375 рублей до 6751 рубля. Количество получателей данного вида пособия на сегодня в республике - 907 детей.

Дополнительные меры поддержки были приняты и на региональном уровне по предложению главы РА. Так, единовременную денежную выплату (3000 рублей и 5000 рублей) получили 10 886 малоимущих семей с детьми. Для своевременного предоставления ежемесячной выплаты (4799,5 рубля) на детей от трех до семи лет подготовлена вся необходимая региональная нормативная правовая база. Уже поступило 6612 заявлений. Выплаты по Указу Президента РФ начались с первого июня, доложил министр труда и соцразвития РА Джанбеч Мирза.

За особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам организаций стационарного и полустационарного социального обслуживания произведены стимулирующие выплаты. Всего на эти цели из резервного фонда правительства РФ выделено 18,7 миллиона рублей, из республиканского бюджета - более 11,1 млиллиона рублей.

Правительством РФ принят и ряд мер поддержки безработных граждан, которые в полной мере отразились в работе органов занятости республики. Об этом доложила начальник Управления государственной службы занятости населения РА Галина Цыганкова.

Глава Адыгеи поручил активизировать деятельность служб занятости в муниципальных образованиях. Мурат Кумпилов также поблагодарил работников социальной сферы за организацию работы по предоставлению выплат и призвал в дальнейшем сохранять эффективность труда для оказания помощи людям.