В Астрахани офицеров МВД обвинили в фальсификации улик

В Астрахани двое высокопоставленных офицеров МВД из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями подозреваются в незаконном задержании и фальсификации доказательств. В отношении полицейских возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба СКР, один из полицейских для оказания психологического воздействия на предполагаемого подозреваемого принял решение о фальсификации доказательств. К реализации плана он привлек коллегу, поручив ему установить свидетелей, которые могли бы дать необходимые ложные показания.

В итоге были сфабрикованы документы, в которые были внесены ложные сведения, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлены свидетели, являющиеся знакомыми потерпевшего, осведомленные о совершении преступления. На основании вымышленных показаний сотрудники полиции незаконно задержали двоих жителей Астрахани.

Факт фальсификации документов был выявлен при взаимодействии СКР с региональной прокуратурой и ФСБ.