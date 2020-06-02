В Евпатории объявили конкурс на создание бренда города

Туристско-информационный центр Евпаторийского культурно-этнографического центра "Малый Иерусалим" запустил конкурс на создание базовых элементов будущего бренда города. Об этом "РГ" сообщила начальник Туристско-информационного центра Татьяна Нечипорук.

По ее словам, создание бренда инициировало управление экономического развития городской администрации.

- Для нас важно, чтобы бренд воспринимался народом и прижился на долгие годы, чтобы на него не возникало карикатур, как на бренды многих других городов, чтобы человек видел этот бренд и понимал: да, эти цвета, формы, силуэты - это Евпатория, - поясняет Нечипорук. - У нашего центра есть свое, не окончательное видение бренда, но существует риск того, что большинство его не воспримет, а сами горожане отвергнут. Поэтому мы объявили конкурс для приема идей, предложений от всех желающих. Иной раз свежий взгляд человека, что не обладает навыками дизайнера, не имеет профессиональных компетенций, позволяет ему родить интересную идею.

Татьяна напомнила, что в былые годы в качестве предполагаемого бренда города рассматривалось изображение мальчика на дельфине, воплощенного скульптором Алексеем Шмаковым в стеле, что установлена при въезде в Евпаторию.

- Казалось бы, это и дети, и семья - то, что действительно имеет отношение к Евпатории, - говорит она. - Однако это не вся Евпатория. В случае с Евпаторией невозможно выделить какое-либо одно направление городской жизни и качественно его визуализировать. Скорее, это пазл, в котором сочетается и история, и культура, и курорт, и дети, и семья, смысл которых очень трудно вложить в единый образ.

По словам начальника Центра, организаторы конкурса хотят "увидеть Евпаторию глазами ее жителей".

- Важно прежде всего, чтобы этот бренд был близок по духу горожанам, которые в свою очередь могли бы доносить не только до туристов, но и до потенциальных инвесторов, например, заключенный в этом бренде посыл, - подчеркивает Татьяна.

Стартовавший 1 июня прием конкурсных предложений завершится 15 июля.

- Затем представленные идеи рассмотрит конкурсная комиссия, в состав которой частично либо полностью войдет Общественный совет Евпатории, а также представители профессионального сообщества, - поясняет начальник Туристско-информационного центра. - Наша цель - выбрать лучшие предложения. Они лягут в основу технического задания, которое будет дано профессиональному дизайнеру. Таким образом, мы упрощаем комплексную работу профессионалов и экономим бюджетные средства. К тому же, у нас снижаются риски неприятия людьми конечного результата.

По данным организаторов, предложения с кратким тезисным описанием в произвольной форме их сути и уникальности принимаются в электронном виде в формате PDF или jpeg/jpg-файла по электронному адресу: evpabrend@list.ru.