Большой резонанс в Калмыкии получила недавняя публикация Forbes: Джаред Ранахан составил список из пяти недооцененных городов России с точки зрения туристического потенциала. В него вошла Элиста.

"Это столица Республики Калмыкия, единственного европейского региона, где большинство населения составляют буддисты. В Элисте много буддийских храмов, славится она и любовью к шахматам", - так описал американец степной город.

Местные власти отреагировали на материал в иностранной прессе. Уже объявлено о том, что в Калмыкии будет создано отдельное ведомство, которое займется развитием туризма. Глава республики Бату Хасиков отметил, что еще в конце 90-х годов Элиста получила известность как мировая шахматная столица, но за прошедшие десятилетия акценты изменились. Причем Элиста и Калмыкия имеют потенциал не только как буддистский регион в Европе.

"Сейчас становится популярным этно-, эко-, гастро- и спортивный туризм. У нас есть что показать гостям. Поселок Утта стал самой жаркой точкой страны, где зафиксировано +45,5.C. В заповеднике "Черные земли" обитают сайгаки. Есть поля тюльпанов и лотосовые плантации, соленое озеро с лечебными грязями", - так описал преимущества республики ее глава.

Между тем представители местной туриндустрии отмечают, что в Элисте пока нет развитой инфраструктуры, способной удовлетворить привередливых иностранных туристов и гостей из дальних регионов. В основном элистинский турбизнес ориентируется на тех, кто приехал из соседних субъектов: из Ростовской, Астраханской и Волгоградской области. И все равно порой бывает сложно разместить большую группу в гостиницах.

- Хороших гостиничных номеров в Элисте немного. Непросто найти и квалифицированного экскурсовода во время таких популярных мероприятий, как фестивали тюльпанов, лотосов или Джангариада. Некоторые группы привозят гидов с собой, но те владеют материалом неблестяще. Сотрудники некоторых турфирм сами проводят экскурсии, но тоже не сказать, чтобы на достойном уровне. У туристов в последнее время пользуются популярностью экологические и сельскохозяйственные маршруты. Гости хотят выехать на чабанские стоянки, пожить в юртах, понаблюдать за работой животноводов. Но на стоянке тоже нужен грамотный человек, который сможет объяснить, например, как выращивать и пасти баранов. А таких людей у нас еще меньше, чем опытных экскурсоводов, - говорит руководитель одной из элистинских турфирм Оксана Алехина.

Из-за недостаточно развитой инфраструктуры для приема больших групп, многие туристы приезжают в Калмыкию лишь на один день. В лучшем случае в туры выходного дня. А некоторые гости и вовсе не пользуются услугами турфирм, а осматривают местные достопримечательности сами. По оценкам экспертов, доля самостоятельных туристов в Элисте составляет не менее 50 процентов. Организаторы турмаршрутов зачастую решают проблемы недостаточно развитой инфраструктуры своими силами.

- Мы смогли вернуть поваров, которые уезжали на заработки в Москву. Теперь они будут готовить калмыцкие блюда для гостей у себя дома. Также мы наладили обмен гостями с турфирмами из других регионов и пытаемся сотрудничать с предпринимателями из смежных сфер. Например, пригласили ребят, которые занимаются квадроциклами. Еще хотим купить телескопы для ночных туров и наблюдения за звездным небом. Будем предлагать модный бердвотчинг, наблюдение за птицами, и фотоохоту. А для любителей медитации посадим в пруду лотосы, - говорит организатор одного из местных туров Бадма Мушкаев.

Еще одной проблемой является труднодоступность Калмыкии. Особенно сильно это ощущалось, когда в республике было слабо развито авиасообщение. Впрочем, и сейчас, по мнению местных жителей и туроператоров, региону остро не хватает доступных авиабилетов. А при отсутствии в Калмыкии железнодорожного сообщения туристам из других регионов остается не так много альтернативных вариантов: длительная и не очень комфортная поездка в автобусе или междугородней маршрутке либо на собственном автомобиле.

Тем не менее элистинские туроператоры уже разработали несколько маршрутов к окончанию эпидемии коронавируса. Они очень надеются, что ограничения будут отменены к длинным июньским выходным на День России, а иногородние туристы не побоятся на праздники покинуть свой регион. Для гостей, например, подготовлены туры по заповеднику "Черные земли", где живут сайгаки, и к степному соленому озеру, которое по концентрации лечебных минералов может поспорить с Мертвым морем.

Кстати, автор Forbes Джаред Ранахан признался журналистам Национального телевидения Калмыкии, что сам он в Элисте ни разу не был, но слышал немало отзывов о ней в Москве. Ранахан, сам заядлый путешественник, предупредил, что бурное развитие туризма может принести региону не только пользу, но и навредить.

- Некоторые города, переполненные туристами, например, Амстердам и Барселона, уже начинают страдать от наплыва путешественников. Я надеюсь, что Калмыкия станет более популярной, но сможет найти баланс и извлечь из развития туризма только плюсы, - отметил Джаред Ранахан.