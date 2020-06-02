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02.06.2020 20:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Нашли резервы

В Калмыкии вводятся новые меры поддержки населения
Текст: Руслан Мельников (Элиста)
Российская газета - Федеральный выпуск № 118(8172)
О введении дополнительных мер социальной поддержки населения объявили власти Калмыкии. Они должны помочь жителям республики справиться с трудностями, возникшими из-за эпидемии коронавируса.

- Борьба с коронавирусом наложила отпечаток на социально-экономическую ситуацию в Калмыкии. В республике режим самоизоляции продлен до 7 июня. Люди третий месяц живут в ограничительном режиме, и понятно, что им приходится непросто. Меры федеральной поддержки затронули разные категории. И мы решили помочь единовременной выплатой малообеспеченным семьям с детьми от восьми до 18 лет, поскольку дети до восьми лет уже получают помощь от государства. Также единовременную выплату получат граждане, признанные безработными в период с 30 марта по 1 июня 2020 года и пособие по безработице которым назначено в минимальном размере, - пояснил корреспонденту "РГ" глава республики Бату Хасиков.

Фото: Getty Images
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Как отмечают местные власти, единовременная помощь ориентирована на жителей Калмыкии, которые не попали под действие федеральных законов о выплатах населению. При этом отмечается, что каких-либо дополнительных документов собирать не нужно: выплаты получателям начислят автоматически. Деньги будут выплачивать центры соцзащиты и центры занятости на основании уже имеющихся у них данных.

Всего помощь в республике получат более 13 000 детей и около 2600 безработных. Из регионального бюджета для этого будет выделено около 80 миллионов рублей.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Юг России ЮФО Калмыкия

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