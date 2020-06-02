В Крыму украинского военного задержали за нарушение госграницы

Крымские пограничники задержали военнослужащего Вооруженных сил Украины, нарушившего госграницу России. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

- Украинский военный переходил российско-украинскую границу границу, не имея с собой документов и находясь в состоянии алкогольного опьянения, - уточнили в ФСБ.

Также ФСБ обнародовало фамилию задержанного - это 28-летний Добринский Е.В. При досмотре у него обнаружили вещество, предположительно наркотик. Оно направлено на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы РФ.