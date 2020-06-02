Предприниматели, которые не смогли договориться с владельцами помещений о снижении арендной платы, съезжают и ищут варианты дешевле. Хотя квадратные метры пустуют, цены на них не снижаются.

В крымской столице спрос на качественную торговую недвижимость всегда превышал предложение. Однако в мае в самых востребованных местах с хорошим трафиком - в центре, в районе старого города, Куйбышевского рынка, железнодорожного вокзала появились свободные помещения. Вывеска "Аренда" красуется над бывшими парикмахерскими, заведениями общепита, непродовольственными магазинами, в том числе и теми, которые продавали бытовую технику.

В основном это помещения площадью от 50 до 150 квадратов в цокольных или на первых этажах.

- Много появилось предложений аренды. Некоторые собственники коммерческой недвижимости, видя, что спрос падает, предлагают своим постоянным партнерам каникулы и на 50 процентов снижают плату. Другие этого не делают, и их арендаторы начинают искать новые места, подешевле, - поясняет директор по развитию компании "Парад недвижимости" Дмитрий Майоров.

По наблюдению специалиста, предприниматели вынуждены экономить, поэтому выбирают небольшие помещения.

Предложение на рынке коммерческой недвижимости растет, но цена пока не снижается.

- К середине лета, а может и позже, будет виден баланс спроса и предложения. Не исключено, что собственники не захотят снижать цены, - предполагает Дмитрий Майоров.

До пандемии предприниматели жаловались, что арендные ставки в Крыму приближаются к московским. При этом Симферополь не город-миллионник и покупательная способность у крымчан ниже. Ситуация усугубилась снижением деловой активности и сокращением доходов населения.

Стоимость квадратного метра торговой недвижимости зависит от места расположения объекта: центр или окраина города, отдельно стоящее здание или первый этаж жилого дома. Есть предложения платить и тысячу рублей за квадрат, и три тысячи. Самыми востребованными остаются площади для продовольственных магазинов.

По данным "Авито. Недвижимость", в целом в Крыму стоимость аренды офисных помещений с начала года не менялась. Однако в Симферополе было зафиксировано небольшое снижение цен, на 4,4 процента.

Средняя стоимость квадратного метра офисной недвижимости - 600 - 800 рублей. Эксперты прогнозируют в этом сегменте снижение арендных ставок и спроса.

Пандемия особо не повлияла на рынок коммерческой недвижимости Севастополя. Во время самоизоляции спрос во всех сегментах сократился, сейчас же рынок восстанавливается.

- Я бы не сказала, что увеличилось число вакантных площадей. Например, в центре одни предприниматели съехали, другие сразу же заняли их место. Спрос, как обычно, на небольшие площади, по 20 - 30 квадратных метров с отдельным входом, но таких мало. Интересуют клиентов и помещения для заведений общепита. Все помещения, расположенные на первых этажах, в местах с хорошим трафиком, пустовать не будут, - говорит специалист отдела коммерческой недвижимости АН "Мультидом" Екатерина Шестопалова. - Интерес к торговой недвижимости города стабильный. Самые востребованные площади - под продуктовые магазины, аптеки, микрофинансовые организации.

По данным "Даинна Крым консалтинг", в Севастополе наибольшее количество предложений - помещения общей площадью от 21 до 100 квадратных метров (55 процентов), 19 процентов - это объекты от 100 до 250 квадратов, 18 процентов - помещения площадью до 20 квадратов. В самом большом дефиците недвижимость площадью от 200 до 500 квадратов.

P.S.

В мае правительство РФ приняло постановление N 699, согласно которому владельцы коммерческой недвижимости имеют право на отсрочку по имущественному и земельному налогу, если они предоставили арендаторам отсрочку по платежам. Арендодатель имеет право на эту льготу, если он является собственником торгового объекта и его основной вид деятельности соответствует коду ОКВЭД 68.2. Помимо этого, недвижимость должна быть расположена на земле с соответствующим видом разрешенного использования.

В Крыму предприниматели и организации, арендующие государственную недвижимость, освобождены от платы за апрель. За май и июнь можно будет заплатить до 20 декабря.

Кстати

По данным специалистов компании IDEM, обеспеченность Крыма и Севастополя качественной торговой недвижимостью (торговыми центрами с площадью от пяти тысяч квадратов с эффективной концепцией, имеющими в своем составе один или несколько крупных якорных арендаторов) можно назвать крайне низкой, 98 квадратных метров на 1000 жителей. Сейчас в Крыму более 150 торговых центров. Из них, по мнению экспертов, всего 11 качественных ТЦ: в Симферополе - четыре, в Севастополе - шесть, в Ялте - один.