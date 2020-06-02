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02.06.2020 19:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Прямо в пасть

В Ростове начнут готовить специалистов по ветеринарной стоматологии
Текст: Николай Грищенко
Российская газета - Экономика Юга России № 117(8171)
Рынок ветеринарных услуг является одним из самых доходных в России, так как 77 процентов жителей страны имеют домашних животных. Поэтому неслучайно Донской государственный технический университет первым в России займется подготовкой профильных специалистов по ветеринарной стоматологии.

Если раньше таких докторов готовили коммерческие центры, то теперь обучение будет проходить в аспирантуре университета.

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- Создание кафедры ветеринарной стоматологии - логичное продолжение подготовки специалистов в области ветеринарной медицины с учетом специализаций, востребованных работодателями, - рассказал профессор ДГТУ Алексей Ермаков.

Отметим, что дантисты оказывают помощь котам и собакам в 37 клиниках Ростова-на-Дону. Цена за прием и осмотр колеблется от 750 до 1450 рублей.

По словам профессора Ермакова, помощь ветеринарных стоматологов требуется практически всем зубастым домашним питомцам. По статистике, у 90 процентов животных старше трех лет и у 100 процентов старше пяти возникают проблемы с зубами.

Тем не менее ростовчане неохотно водят своих питомцев к стоматологам, что объясняется как недоверием к профессиональной компетенции врачей, так и уровнем стресса, который вызывает у животных посещение клиники. Большинство владельцев обращаются к ветеринару только в случае крайней необходимости.

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Эксперты считают, что решить эту проблему могут предварительные дистанционные консультации, а также диалог между ветеринарными врачами и их клиентами, разъяснение необходимости профилактического осмотра.

- Стоматология для животных настолько же актуальна, как ортопедия, кардиология или онкология. Сейчас эта отрасль быстро развивается: животным ставят пломбы, меняют прикус и даже вживляют импланты. То, что в России начнут готовить специалистов по ветеринарной стоматологии, будет однозначно способствовать развитию и популяризации этих услуг для домашних животных, - считает ветеринарный врач, консультант Российской кинологической федерации Илья Вилковыский.

Между тем

Агентство DISCOVERY Research Group прогнозирует, что, несмотря на пандемию, рынок ветеринарных услуг в 2020 году достигнет отметки 24 миллиарда рублей. Кроме того, по оценкам компании Busines Stat, в следующем году начнется рост рынка от 1,7 до 3 процентов.

Общество Природа Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону

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