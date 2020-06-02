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02.06.2020 19:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Дороже денег

Ростовские предприниматели создали "туристическую валюту" для Байконура
Текст: Александр Гавриленко (Ростов-на-Дону)
Российская газета - Экономика Юга России № 117(8171)
Предприниматели из Ростова-на-Дону создали банкноту номиналом ноль рублей. Такие купюры не являются платежным средством, но их можно использовать как входной билет, памятный сувенир, коллекционный предмет или, например, промоподарок.
На купюре изображен монумент Юрию Гагарину, совершившему полет с космодрома Байконур Фото: Александр Гавриленко/РГ На купюре изображен монумент Юрию Гагарину, совершившему полет с космодрома Байконур Фото: Александр Гавриленко/РГ
На купюре изображен монумент Юрию Гагарину, совершившему полет с космодрома Байконур Фото: Александр Гавриленко/РГ

За год было подготовлено 22 варианта банкнот для разных городов России, а накануне партия "высокотехнологичных" купюр была отгружена для города Байконура, который начал активно развивать туризм.

На лицевой стороне изображен старт ракеты-носителя "Союз", а на оборотной - монумент Юрию Гагарину, совершившему свой исторический полет с космодрома Байконур. Технически банкнота мало чем отличается от настоящей конвертируемой валюты. Размер как у 100-рублевой купюры, есть несколько степеней защиты. Например, полоски, которые создают тон. На самом деле это микроскопическая повторяющаяся надпись "ноль рублей". Номинал с рельефным оттиском, есть даже металлические полоски, вшитые в банкноту. Такая высочайшая полиграфия нужна не только для красоты, но и для защиты от подделки.

Фото: Николай Гернет
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Самое интересное, что предприниматели научились "зашивать" в банкноту технологии дополненной реальности: просканировав QR-код на купюре, вы попадаете на сайт cosmotur.com с информацией о Байконуре. А ссылка на лицевой стороне открывает уникальное видео с кадрами запуска и вывода на орбиту спутника-пилотируемого аппарата с помощью ракеты-носителя (правда, для этого нужно скачать специальное приложение Zrenie 2.0). На видео можно посмотреть записи с камер, расположенных непосредственно на корпусе ракеты-носителя.

- Как показали наши исследования, эти банкноты обладают огромным "вирусным" рекламным потенциалом. Например, получив такую "денежку" на выставке, на презентации или даже просто на улице, люди ее не выбрасывают. Наоборот, они показывают ее друзьям и знакомым. Одна банкнота может совершить до нескольких десятков "контактов" с потенциальными клиентами заказчика, - говорит один из основателей проекта Александр Сивожелезов. - Эти банкноты интересны практически любому бизнесу. Конечно, из-за COVID-19 большая часть туристических и развлекательных предприятий приостановила работу, но даже сегодня спрос на такие продукты есть. А после отмены ограничений мы рассчитываем на большое количество заказов.

- Ребята прошли большой путь и уже достигли определенных успехов, - говорит наставник проекта в "Южном IT-парке" Евгения Заярная (предприниматели являются резидентами этого акселератора). - Сейчас мы тестируем идею создания вендинговых автоматов, где продавались бы бумажные "ноль рублей", а туристы могли бы покупать их на память. Аналогичная модель - "ноль евро" очень успешна на Западе, и мы полагаем, что у нас она тоже может сработать.

Прямая речь

Оксана Гладун, специалист отдела культуры и туризма управления культуры, молодежной политики, туризма и спорта администрации города Байконура:

- С Александром Сивожелезовым и Сергеем Гречушкиным мы познакомились в прошлом году на выставке "Отдых LEISURE-2019" в Москве. Интересная подача идеи, креативность и индивидуальный подход заинтересовали нас, и мы договорились о сотрудничестве. Это была совместная работа. Вместе подобрали иллюстрации. С нашей стороны был подготовлен ролик с запуском пилотируемого корабля и отделением ступеней, а Александр занимался общим дизайном.

Ежегодно мы ищем новые возможности для распространения информации о Байконуре, и эта купюра для нас стала новым форматом. В 2020 году городу и космодрому Байконур исполняется 65 лет. Планировалось большое количество праздничных мероприятий. Купюры прекрасно подошли бы в качестве сувениров для почетных гостей. Но в связи с пандемией мы перенесли все на осень. Также мы ежегодно участвуем в туристических выставках, форумах и встречах, где планируем вручать банкноты во время деловых переговоров заинтересованным лицам.

Кстати

Как поясняют эксперты Центробанка и Гознака, выпуск таких "купюр" не требует разрешения с их стороны. Фактически это обычный сувенир, хотя и высокотехнологичный.

Общество Космос Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону

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