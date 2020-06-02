В Ростовской области благоустроили воинские захоронения времен Великой Отечественной войны. Капитально отремонтированы братские могилы в селе Новокузнецовка и на хуторах Донской, Пишванов, Красноармейский, где покоятся свыше 500 павших защитников родины.

Привести в порядок территории и капитально отремонтировать мемориалы удалось благодаря реализации регионального проекта "Сделаем вместе", который предусматривает софинансирование из бюджета Ростовской области. Как отметил губернатор Василий Голубев, проект "Сделаем вместе" нацелен не только на эффективное расходование бюджетных средств, но и на повышение гражданской активности жителей.

"Люди, живущие на местах, лучше любых чиновников понимают, где именно находятся наиболее важные точки финансирования. Первый опыт его реализации уже показал весомые позитивные результаты, а значит, проект будет продолжаться и развиваться", - подчеркнул глава региона.

Ремонтные работы начались еще в прошлом году на средства бюджета Зерноградского района, а в нынешнем - продолжились, когда проект получил одобрение на областном уровне и финансирование свыше 500 тысяч рублей.

В хуторе Донском заново облицевали восьмиметровую стелу, здесь появились бетонно-мраморные постаменты с гранитными плитами и именами захороненных воинов. Рядом установили высеченное из камня знамя с надписью: "Свое бессмертие вам Родина вручила, и не забыты ваши имена". В Пишванове и Красноармейском надгробия из кирпича и бетона заменили на стелы из черного гранита с надписью: "Вечная слава героям". У их подножия появились мемориальные плиты с именами погибших.

В селе Новокузнецовка плиты с фамилиями погибших стоят теперь на бетонно-мраморных постаментах, а памятник одет в гранит. Здесь же обрела новое место памятная доска с портретом уроженца села - дважды Героя Советского Союза, генерала армии Дмитрия Лелюшенко. До реконструкции мемориала доска находилась на здании бывшей начальной школы. Теперь она - в памятном для сельчан месте.