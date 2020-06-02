Сегодня на Дону для лечения больных коронавирусной инфекцией задействовано лишь пять процентов аппаратов искусственной вентиляции легких из имеющихся в наличии.

Об этом рассказала министр здравоохранения области Татьяна Быковская. По ее словам, пока при оказании медпомощи больным коронавирусом используются региональные ресурсы.

- Ситуация со средствами индивидуальной защиты выравнивается, их можно приобрести. Но остается проблема своевременной поставки оборудования: его очень ждут медучреждения, чтобы начать работу в полном объеме и не переживать, что в случае ухудшения положения его может не хватить, - отметила Быковская.

В Ростовскую область в соответствии с контрактами поставили четыре аппарата искусственной вентиляции легких из 91. В остальных случаях были нарушены сроки выполнения обязательств. Сейчас минздрав ведет работу и с недобросовестными подрядчиками, и с медучреждениями-заказчиками. Задерживаются поставки оборудования и по линии Минпромторга.

Кроме того, 10 аппаратов ИВЛ Уральского приборостроительного завода, которые изъяли из оборота по приказу Росздравнадзора, обещают заменить.