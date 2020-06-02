Новости

Трамп назвал протестующих в Нью-Йорке "сбродом и неудачниками" 20:06
Армейская тактическая стрельба стала новым видом спорта в России 20:05
Производителям и продавцам подакцизных товаров предоставят господдержку 19:04
Росстат: Индекс предпринимательской уверенности в мае снизился 19:01
В России уровень безработицы в апреле составил 5,8% 19:00
В Ярославле СИЗО закрыли на карантин 18:54
В Осетии появится кинотеатр под открытым небом рядом с древней башней 18:48
Комплекс вопросов, включая отмену роуминга, рассмотрят участники заседания СГ 18:13
В "Единой России" подвели окончательные итоги онлайн-праймериз 18:11
В семи нижегородских больницах введен карантин 18:07
Депутат назвал риски беспорядков в США 18:04
В Петербурге арестованы обвиняемые в изнасилованиях подростков 18:03
В РАН отреагировали на приближение к Земле астероида 2002 NN4 18:01
В Ростовской области сняли ряд ограничений по COVID-19 18:00
В Самаре вылечили младенца с коронавирусом 18:00
Краснодарский бар накажут за "карантинную вечеринку" 17:59
СМИ: Эван Питерс вернет Ртуть в сериале "Ванда/Вижн" 17:58
Танец дельфинов в Баренцевом море сняли на видео 17:54
В Ленобласти загорелся гаражный массив площадью 2,5 тысячи "квадратов" 17:33
Жителей Великобритании ограничат в сексе на время пандемии COVID-19 17:33
Культовые иномарки 1990-х: сколько они стоят сегодня 17:23
Ливень и сильный ветер ожидаются в Москве в среду 17:20
В Казани трап с автомобилем, съезжавшим с парома, упал в Волгу 17:10
Съемки боевика "Миссия невыполнима 7" с Томом Крузом возобновят осенью 17:09
Китай в ответ на критику отказался от закупки сои и свинины в США 17:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
На каких условиях продлили больничный по карантину тем, кому за 65
На каких условиях продлили больничный по карантину тем, кому за 65
Как подготовиться к жизни после самоизоляции
Как подготовиться к жизни после самоизоляции
02.06.2020 19:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Дышите - не дышите

Ростовские врачи ждут поставок медицинского оборудования
Текст: Марина Володина
Российская газета - Экономика Юга России № 117(8171)
Сегодня на Дону для лечения больных коронавирусной инфекцией задействовано лишь пять процентов аппаратов искусственной вентиляции легких из имеющихся в наличии.

Об этом рассказала министр здравоохранения области Татьяна Быковская. По ее словам, пока при оказании медпомощи больным коронавирусом используются региональные ресурсы.

В Костроме завели дело о продаже просроченных аппаратов ИВЛ

- Ситуация со средствами индивидуальной защиты выравнивается, их можно приобрести. Но остается проблема своевременной поставки оборудования: его очень ждут медучреждения, чтобы начать работу в полном объеме и не переживать, что в случае ухудшения положения его может не хватить, - отметила Быковская.

В Ростовскую область в соответствии с контрактами поставили четыре аппарата искусственной вентиляции легких из 91. В остальных случаях были нарушены сроки выполнения обязательств. Сейчас минздрав ведет работу и с недобросовестными подрядчиками, и с медучреждениями-заказчиками. Задерживаются поставки оборудования и по линии Минпромторга.

Кроме того, 10 аппаратов ИВЛ Уральского приборостроительного завода, которые изъяли из оборота по приказу Росздравнадзора, обещают заменить.

Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Мишустин назвал три этапа плана по восстановлению экономики
В Москве опубликовали график отключения горячей воды
Совфед одобрил закон о двукратном увеличении пособия семьям с детьми
Путин утвердил Основы госполитики в области ядерного сдерживания
Вакцинацию от коронавируса в России могут начать осенью
ЕГЭ-2020: что нужно знать о пробном экзамене
По каким правилам будут работать детские лагеря