Об этом рассказала министр здравоохранения области Татьяна Быковская. По ее словам, пока при оказании медпомощи больным коронавирусом используются региональные ресурсы.
- Ситуация со средствами индивидуальной защиты выравнивается, их можно приобрести. Но остается проблема своевременной поставки оборудования: его очень ждут медучреждения, чтобы начать работу в полном объеме и не переживать, что в случае ухудшения положения его может не хватить, - отметила Быковская.
В Ростовскую область в соответствии с контрактами поставили четыре аппарата искусственной вентиляции легких из 91. В остальных случаях были нарушены сроки выполнения обязательств. Сейчас минздрав ведет работу и с недобросовестными подрядчиками, и с медучреждениями-заказчиками. Задерживаются поставки оборудования и по линии Минпромторга.
Кроме того, 10 аппаратов ИВЛ Уральского приборостроительного завода, которые изъяли из оборота по приказу Росздравнадзора, обещают заменить.