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02.06.2020 18:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Ростовской области сняли ряд ограничений по COVID-19

Текст: Николай Грищенко (Ростов-на-Дону)

В Ростовской области снимается ряд ограничений для противодействия распространению коронавирусной инфекцией.

Как заявил на заседании оперативного штаба глава региона Василий Голубев, возобновятся спортивные соревнования на открытых стадионах, но без зрителей. Можно проводить тренировки областных сборных команд, за исключением детско-юношеских и профессиональных спортивных клубов. Разрешается также проведение итоговых сочинений и изложений в образовательных организациях.

Фото: GettyImages
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"Мы снимаем запрет на плановую госпитализацию в стационары и на посещение пациентами в плановом порядке амбулаторных клинических организаций", - заявил глава региона.

Начался подготовительный период к очередному этапу снятия ограничений по COVID-19, который будет реализован после того, как коэффициент заболеваемости в течении недели будет ниже единицы. Только после этого будут открыты предприятия бытового обслуживания, в том числе салоны красоты и парикмахерские, магазины непродовольственных товаров и автосалоны. Можно будет также заниматься физкультурой на открытом воздухе, включая спортивные площадки в парках и скверах.

Контрольные посты правоохранительных органов на въездах в Ростов-на-Дону предлагается снять, а полицейских ориентировать на соблюдение масочного режима.

По последним данным, в Ростовской области зафиксировано 5195 случаев коронавируса, за сутки прирост составил 253 человека.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

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