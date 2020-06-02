В Севастополе началась реконструкция набережной парка Победы

На популярном севастопольском пляже "Парк Победы" началась реконструкция, которая продлится до конца 2020 года. Работы стоимостью 106 миллионов рублей профинансированы из бюджета Москвы в рамках соглашения с правительством Севастополя.

На полутора гектарах будет обустроена прогулочная зона со скамейками и спусками к морю, появится площадь для массовых мероприятий и детская площадка с огромной игровой конструкцией в виде кита, качели, перголы (конструкции для защиты от солнца) и клумбы. На месте бывшей парковки разместят две торговые точки с киосками и фудкортом и два санитарных блока.

Начало работ в этот период не обрадовало ни горожан, ни предпринимателей. Нынешний сезон для "пляжных" бизнесменов и так не задался из-за пандемии коронавируса, ведь места отдыха и общественные пространства Севастополя до сих пор официально закрыты. Но теперь их надежды подзаработать хотя бы на местных отдыхающих растаяли: половина набережной перерыта и огорожена, доступа к киоскам и кафе нет.

- Всякие бывают ситуации: экспертиза проекта, финансирование, коронавирус. Хорошо, что начинаем реконструкцию, - так объяснил проведение строительных работ во время купального сезона вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров.

В то же время чиновники и подрядчик пообещали не перекрывать доступ к пляжной зоне. Как минимум до сентября проход к морю останется открытым. Однако, по словам Базарова, пляж не сможет полноценно работать. Отдыхающим он предложил перейти на соседний пляж "Аквамарин", размеры которого существенно меньше.

- Повесим объявления о том, что пляж не функционирует, ответственность за жизнь и здоровье посетителей никто нести не будет, - сообщил вице-губернатор. - Для желающих купаться именно здесь проход к морю останется, но вылавливать из воды никого не станем.

Впрочем, подрядчики обещают к концу июня завершить ремонт первой части прогулочной зоны и открыть ее для променада.

- Поговорив с предпринимателями, решили разбить территорию, где будут производиться работы, на секторы, - говорит представитель подрядчика Андрей Туренко. - После того как приведем в порядок одну часть набережной, перейдем к другой. Центральную аллею начнем ремонтировать в сентябре, когда схлынет основной поток отдыхающих.

Также Базаров объявил, что правительство расторгнет 10-летний контракт с оператором пляжа, который был выбран по итогам конкурса только этой весной. Предприниматель обязался инвестировать в благоустройство 15 миллионов рублей. Зачем конкурс проводился в преддверии крупной реконструкции, чиновник не пояснил.

- Операторы пляжей в первую очередь начинают заниматься торговлей, а не благоустройством, - считает вице-губернатор. - Поскольку мы вложим в реконструкцию значительные бюджетные средства, а ни один предприниматель таких сумм не предложил, мы передадим территорию на обслуживание ГБУ "Парки и скверы". И в дальнейшем будем следовать такой логике: пляжи, которые благоустроены за счет бюджета, будут обслуживаться ГБУ. Так уже сделано на пляже "Солнечный", следующий в плане - "Учкуевка".

Параллельно власти рассчитывают навести порядок с нестационарной торговлей на набережной парка Победы. Сам парк был реконструирован за миллиард рублей из средств федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. В этом году начнется второй этап его реконструкции - на участках, которые не вошли в первую очередь.

Сейчас благоустроенная территория парка упирается в неприглядного вида прибрежную зону, заставленную разномастными киосками с фастфудом и пляжными товарами. Состояние набережной оставляет желать лучшего: капитального ремонта не было многие десятилетия. Очередной оператор пляжа лишь подкрашивал перила и лавочки, до более серьезных перемен руки не доходили.

На набережной находится более полусотни нестационарных объектов торговли и общепита, но лишь у нескольких предпринимателей есть документы на размещение. Городская комиссия уже вынесла решение о сносе нелегальных киосков, территорию освободят в процессе реконструкции.

- У меня есть договор, я плачу за аренду земли, за коммунальные услуги, - говорит владелец кафе Константин Дроздов. - Но большинство здесь работает неофициально. Приходите вечером и посмотрите: торгуют все, кто может. Официально же работает менее 10 точек.

Также выяснилось, что реконструкция не затронет крупный участок прибрежной зоны площадью более гектара, который передан частной фирме для строительства культурно-развлекательного комплекса. Хотя земля была предоставлена в аренду еще в украинские годы, проект до сих пор не реализован, а территория фактически используется только для размещения торговых объектов. Правительство города пытается вернуть участок через суд.

- Будет благоустроена вся набережная и две трети прилегающей территории. Одна треть принадлежит частному лицу, на ней так и останется пустырь, - сообщил Владимир Базаров. - Но мы пообщались с предпринимателями, которые работают на первой линии этой территории. Одни готовы привести вид своих заведений в соответствие с разработками дизайнеров, а также убрать коммунальные сети и провода под землю.

Участок недавно перешел к новому владельцу. Компания распространила в соцсетях информацию о планах построить на набережной комплекс от двух до четырех этажей, предназначенный для выставок и концертов, а также временного проживания артистов и музыкантов. Концертную площадку планируется разместить на крыше здания, выставочные залы и фудкорты - под ней. В комплексе будет 24 номера. Согласно эскизному проекту, строение займет четверть территории, остальная же часть будет общедоступным местом отдыха. Проект будет реализован, если удастся заключить с властями города мировое соглашение. Компания рассчитывает найти инвесторов.