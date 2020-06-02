В Сочи осудили экс-полицейского, пьяным сбившего троих парней

В Cочи 31-летнего бывшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска полиции Хостинского района УВД по городу-курорту признали виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью водителя и его несовершеннолетнего пассажира по части 2 статьи 264 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе краевого СК.

Суд установил, что ночью 23 марта прошлого года экс-полицейский в состоянии алкогольного опьянения ехал на служебном автомобиле Lada Priora по проезжей части Курортного проспекта в Хостинском районе и, не справившись с управлением, столкнулся с припаркованным на обочине автомобилем "ВАЗ-21014", в котором находились подростки 16 и 17 лет. Потом автомобиль виновника вынесло на полосу встречного движения, в результате чего он наехал на 20-летнего водителя ВАЗа, находящегося на проезжей части. Затем машина полицейского столкнулась с движущимся во встречном направлении автомобилем Kia Rio.

В результате ДТП двое пострадавших несовершеннолетних и 20-летний водитель "ВАЗ-21014" были госпитализированы с переломами и травмами различной степени тяжести. При этом водителю отечественного автомобиля и 16-летнему пассажиру был причинен тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил обвиняемого к двум годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Кроме того, мужчину лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на два с половиной года.

Приговор не вступил в законную силу.