20 мая в Волгограде возобновил производственную деятельность завод буровой техники. Предприятие фактически встало еще в июле 2013 года, но пару лет там еще продолжались производственные процессы, а затем наступила полная тишина.

Завод основан в 1981 году. И 90-е годы он успешно пережил в отличие от многих других производств. Буровые установки и противовыбросовое оборудование для нефтяников тогда пользовались спросом и в России, и за рубежом: поставки шли в 20 стран. Сложности начались позднее.

Десять лет назад предприятие получило большой заказ на изготовление 24 установок. Чтобы его выполнить, руководство взяло в кредит 1,8 миллиарда рублей. При проектировании и даже выпуске оборудования заказчик постоянно вносил изменения. Цена контракта выросла. Даты поставки перенесли. Но деньги нужны были уже сейчас. Платежи от заказчика шли не на закупку материалов, а на погашение ссуды. В результате контракт не выполнили, только долги накопили.

Как пояснили в пресс-службе администрации области, в государственных программах завод участвовать не мог, потому что принадлежал офшорной компании, зарегистрированной за границей. В 2016 году предприятие обанкротилось. Его активы находились в залоге у банка. C рабочими не расплатились. На 1 февраля прошлого года почти вся задолженность волгоградских предприятий по зарплате приходилась на долю ВЗБТ: 164,2 из 165,4 миллиона рублей. Заводу удалось выплатить большую часть, осталось еще 34 миллиона долга.

В отношении прежних руководителей возбудили уголовное дело, а на недвижимость наложили арест. Потом она пошла с молотка. Был риск, что все имущество раздробят на большое количество лотов, но все же удалось их собрать в один. В самом конце прошлого года на открытых торгах индустриальную площадку купила корпорация "Красный Октябрь".

- Раньше работа кипела. Сейчас только начинаем. Наверно, будем постепенно открывать корпуса. Начнем с металлоконструкций, не связанных с нефтяной промышленностью. По плану - выпуск 150 тонн металлоконструкций, - рассказывает начальник корпуса N 1 Владимир Кедин.

Перед возобновлением производства в рабочее состояние привели девять мостовых кранов и другую технику. Есть первый заказ из Нового Уренгоя - нанесение антикоррозийного покрытия на сооружения из металла. Суммарная масса - 500 тонн.

Оставшиеся 34 миллиона рублей долга по зарплате новое начальство готово погасить за счет получаемой прибыли. Но первоочередной статьей расходов считают все же восстановление производственных мощностей. Руководству завода предложили с этой целью воспользоваться средствами регионального фонда развития промышленности.

Сейчас здесь работают 150 человек. Многие с радостью вернулись на предприятие. Некоторые даже сами звонили, узнав о возрождении. Промзона рассматривается как инвестиционная площадка для размещения как российских, так и иностранных предприятий.

- Конкурсное производство проходило очень тяжело. Завод могли порезать на куски. Уже загоняли машины, чтобы вывозить оборудование. Было страшно, что все пойдет просто на лом. Сегодня завод еще не работает. Пока занимаемся металлоконструкциями: буровыми вышками, опорами ЛЭП - это быстрые деньги, но рентабельность невысокая. На основное оборудование получаем лицензии, проходим экспертизу. Снова выйти на рынок нефтегазового оборудования очень сложно. Там тендеры, проверки, - прокомментировал генеральный директор завода Александр Рамзаев. - К выпуску основной продукции приступим в 2021 году. Нужно время, чтобы восстановить завод. А то приедут товарищи из "Роснефти" и скажут: какие работы, когда у вас крыша дырявая?

А это действительно так. Идет дождь, и пока мы разговариваем, на полу цеха образуются лужи. Инвесторы уже вложили в ремонт 13 миллионов рублей. Будут еще выделять средства. Ведутся переговоры с потенциальными клиентами, в том числе с компаниями "Еврохим" и GTM1.

ВЗБТ не единственное крупное предприятие, пережившее полную остановку. Экономическая нестабильность в регионе ударила по многим промышленникам. Некоторые исчезли окончательно, другим удалось возобновить деятельность. Например, руководство алюминиевого завода в 2013 году попросило свой персонал на выход. Через пять лет производство удалось частично восстановить. Сегодня предприятие специализируется на электролизе. Тут же построили фабрику обожженных анодов.

Очень тяжела была судьба "Химпрома". Как юридическое лицо завод больше не существует. Но осталась индустриальная площадка, для которой нашли крупного инвестора. Теперь в Кировском районе Волгограда будет российско-японское производство метанола. Сумма инвестиций - около 1,2 миллиарда долларов.

Металлургический комбинат "Красный Октябрь" в ноябре 2018 года признали банкротом. Впрочем, это не мешает заводу работать по сей день. Произошла смена руководства. Вопросы собственности решаются в судах.

Крановый завод в Камышине также обанкротился. Но в 2017 году там организовали новое юрлицо, удалось сохранить и коллектив, и фонды. Предприятие участвует в программе импортозамещения. В прошлом году заводчане отгрузили товаров на 650 миллионов рублей. Прирост к 2018 году составил 130 процентов. За прошедшие месяцы этого года было сделано уже 20 автокранов.

Сегодня средняя заработная плата в промышленности Волгоградской области составляет 37 тысяч рублей. За последние годы государственную поддержку получили 59 индустриальных предприятий и три профильных вуза, в сумме это 22,5 миллиарда рублей.