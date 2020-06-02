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02.06.2020 19:28
Проект: В регионах

Платов выруливает

Приняты меры для сохранения авиарейсов из Ростова-на-Дону
Текст: Алена Ларина (Ростов-на-Дону)
Российская газета - Экономика Юга России № 117(8171)
Авиаперевозчики, осуществляющие рейсы из Ростова-на-Дону, получат из региональной казны субсидии на пассажирские перевозки. Речь идет о двух компаниях, с которыми заключило соглашение министерство транспорта Ростовской области.

В донском аэропорту Платов в мае пассажиропоток снизился на 90 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Из Ростова самолеты сегодня летают в 17 точек, в том числе в Москву, Санкт-Петербург и другие города России.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Аэропорты СКФО начали расширять географию и увеличивать число рейсов

Как рассказали "РГ" в пресс-службе аэропорта, в соответствии с решениями правительства РФ международное авиасообщение практически не осуществляется, исключение - спецрейсы, которые помогли вернуться соотечественникам на родину. В мае Платов принял шесть таких рейсов - из Антальи, Гоа, Пхукета, Ташкента и Тель-Авива.

В связи с резким уменьшением пассажиропотока донские власти решили оказать авиаперевозчикам финансовую поддержку в виде субсидий для выполнения рейсов из Ростова в Самару, Грозный, Махачкалу, Омск, Сочи, Казань, Минеральные Воды, Калининград, Нижний Новгород и Нижнекамск. Субсидируются полеты в Волгоград и Астрахань. Рассматриваются и другие рейсы.

Ростовская область направила на субсидии авиакомпаниям 205,6 миллиона рублей, еще 233,8 миллиона в рамках софинансирования привлечены из федерального бюджета, а также из казны тех регионов, откуда перевозчики отправляют рейсы в Ростов-на-Дону.

Эта финансовая помощь позволит сохранить сложившуюся географию полетов.

Тем временем

Аэропорт Платов использует временную недозагрузку для решения технических задач. Сейчас проводится ревизия и углубленное техобслуживание системы обработки багажа, что возможно только при полной остановке конвейеров.

Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону

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