Житель Анапы обналичил 1,5 миллиона рублей по чужому паспорту

В Анапе 30-летний местный житель обвиняется по части 4 статьи 159 ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере") в получении банковского вклада в размере более 1,5 миллиона рублей по найденному паспорту. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

По версии следствия, в июне прошлого года в анапском селе Гай-Кодзор безработный мужчина нашел чужой российский паспорт. Воспользовавшись внешним сходством с настоящим владельцем документа, в филиале одного из крупных банков он написал заявление о снятии денежных средств со счета, которое удовлетворили.

Анапская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело направил в районный суд.

Обвиняемого заключили под стражу. Ему грозит до десяти лет лишения свободы, а также штраф до миллиона рублей.