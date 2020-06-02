Модернизированные самоходки "Мста-С" начали поступать в войска

Первая партия модернизированных самоходных артиллерийских установок "Мста-С" передана в войска концерном "Уралвагонзавод". Предприятие в ходе капитального ремонта и модернизации оснастило самоходные гаубицы автоматизированной системой управления наведением и огнем (АСУНО). За счет использования АСУНО время развертывания орудия на огневой позиции сокращается в 1,5-2 раза, что существенно повышает живучесть боевой машины.

Самоходная гаубица 2С19М1 "Мста-С" предназначена для уничтожения и подавления артиллерийских минометных батарей, танков, противотанковых, огневых и радиоэлектронных средств.

Кроме того, самоходка может уничтожать бронетехнику, пункты управления, средства ПВО и ПРО, а также разрушать полевые оборонительные сооружения, или своим огнем препятствовать перемещениям пехотных и танковых резервов. Как отметили на предприятии, в самоходке сочетаются боевые и эксплуатационные качества с высокой технологичностью производства.