С недавних пор в маленьком южноуральском селе Новобурановке происходят настоящие чудеса: расцветают клумбы, исчезает мусор, а недавно одна из немногих детских площадок засверкала свежеокрашенными горками и качелями. Зачинщиком преобразований в населенном пункте, где меньше тысячи жителей, стала небольшая команда энтузиастов. Активисты объединили усилия с приходом карантина: вместе со свободным временем появилось и желание изменить окружающую среду.

Еще в марте Анастасия Дядченко приезжала в Новобурановку в гости. Мысль о том, что малая родина нуждается в серьезных переменах, подтвердил разговор с сыном.

- Мама, а что это у памятника? Клумбы?

- Да, Ваня, клумбы.

- Тогда почему в них нет цветов?

А уже в середине апреля семья Дядченко переехала в село, чтобы на свежем воздухе пережить карантин.

- Я знала, что изоляция продлится минимум месяц, и решила от мыслей переходить к чему-то конкретному. Позвонила директору школы, задала вопрос про уборку общей территории (обычно за чистотой следят школьники). Директор ответил, что из-за пандемии дети в этом году в уборке не участвуют, - вспоминает Анастасия.

Правда, в школе все же помогли: подсказали контакты учителя русского языка и литературы и местной активистки Галины Комаровой. Так образовалась группа добровольцев. На Первое мая назначили субботник. Несмотря на то что на призыв в расклеенных по селу объявлениях мало кто откликнулся - на праздник труда помимо организаторов пришло всего шесть человек, руки не опустили. В тот же день создали группу в соцсетях, наподобие тех, что есть в каждом городе. Однако сразу решили: обсуждать будем не жалобы, а конкретные действия. Сегодня в сообществе почти 250 человек, и число сторонников растет. Кто не может помочь лично, готов поддержать рублем. Для таких в магазине поставили ящик для пожертвований. Его вскрытие фиксирует видеокамера.

- Сначала люди не понимали, для чего нужен ящик. Но, когда увидели, как изменилось место отдыха детей, стали наполнять ящик деньгами - 150, 200, 400 рублей, кто-то мелочь кидает, - говорит Галина Комарова.

Так общими силами и небольшими шагами Новобурановка начала преображаться. Удалось даже отреставрировать памятник Ленину, который за многие годы без ремонта превратился, как говорят дети, в "неизвестного дядю". Взялись за близлежащую территорию, хотят сделать из нее сквер. Глава Буранного сельского поселения выделил деньги, чтобы привести в порядок памятник и продолжить благоустройство села.

Помогает и то, что среди активистов сообщества - люди самых востребованных профессий: сама Анастасия - художник-декоратор, по образованию проектировщик, есть штукатуры-маляры, художники, садоводы. Поделены и обязанности: кто-то привлекает людей, кто-то налаживает контакты с местными чиновниками и крупным бизнесом. Так, подружились с щебеночным комплексом, который помог обновить песочницы, качели, доску объявлений на магазине.

Когда карантин закончится, свободного времени у местных героев станет меньше, однако останавливаться они не собираются. Заручившись поддержкой земляков, группа готова к более масштабным реформам: например, в селе нет ни одной аптеки, развалилась детская хоккейная секция, полуразрушены многие площадки и заборы. Кроме того, в ближайшее время необходимо расчистить зону отдыха у пруда. Так что основная работа впереди.

Тем временем

Курганский школьник во время самоизоляции решил заняться общественно полезным трудом и благоустроил территорию возле своего подъезда.

- Посмотрел, как наши соседки украшают палисадники, и решил свой газончик привести в порядок, - рассказал Данил Киселев.

Данил привел в порядок газон и решил вместе с друзьями бороться за чистоту во дворе. Фото: Валентина Пичурина/РГ

Первоначально целью юноши была большая клумба, такая, как делали каждый год выпускники его школы № 8. В этом году Данил и сам попрощался со школой: окончил девятый класс и подал документы в техникум - хочет освоить столярное дело. Но из-за коронавируса посадить цветы в школьном дворе не удалось. Выпускник решил не прерывать традицию и разбил цветник возле дома. Только вот беда: в цветоводстве не сильно разбирается. Помогли соседки и работники управкомпании. Женщины с удовольствием проконсультировали юного садовода, даже рассадой поделились. Так у Данила появились ландыши, бархатцы, петунии. От спиленного тополя на участке остался пенек. Юноша обложил его камнями, получилось что-то похожее на альпийскую горку. Правда, серый цвет камней его удручает, поэтому он решил раскрасить их в радужные цвета. Конечно, его клумба пока уступает по многообразию сортов и дизайну соседским. Но, как говорится, лиха беда начало.

- Если б вы видели, что здесь раньше было, - восхищается трудолюбием парня жительница дома Галина Бородина. - Бурьян - по пояс, земля, как асфальт. За один день все перекопал, убрал сорняки. Двор сразу преобразился.

Почин Данила подхватили его друзья. Помогают поливать и с мусором бороться. Последнее оказалось даже труднее, чем перекопать грядку. Ребята признались, что знают всех, кто бросает окурки с балконов. Чтобы отучить взрослых от вредных привычек, они собирают мусор в пакет и возвращают хозяевам. А возле цветника появилось объявление: "Мусор не бросать! Цветы не вырывать!"

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