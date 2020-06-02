Психологи рассказали, как подготовиться к жизни после самоизоляции

Проект #МыРядом, объединивший более 200 профессиональных психологов-волонтеров со всей страны, подводит итоги работы за два месяца. В конце марта врачеватели душ объединились для помощи медикам, а затем решили поддерживать всех, кому тяжело. Автор идеи, психолог из Екатеринбурга Надежда Сафьян, рассказала "РГ", как менялось психологическое состояние людей в апреле и мае, и посоветовала, как выйти из режима самоизоляции с максимальной пользой.

С какими запросами к вам обращались?

Надежда Сафьян: В апреле было много заявок, связанных с тревогами: страх заразиться или что близкие заразятся, панические атаки, депрессии. Потом одни начали адаптироваться к ситуации, у других, напротив, стало возрастать напряжение. Запросы изменились: стало больше обращений о давлении внутри семьи и о конфликтах.

Одна женщина рассказывала про сильный прессинг от соседей: к ней ходили врачи, и все решили, что у нее коронавирус. Дело было в частном секторе, женщина боялась выходить из дома. Подростки тревожились за будущее, переживали из-за непонимания со стороны родителей. Были те, кто ощущал общее напряжение и хотел просто с кем-то поговорить. Родители обращались из-за трудностей, связанных с дистанционным обучением. Получали заявки от тех, кого вынудили уволиться: там целый спектр чувств - растерянность, ощущение несправедливости, непонимание, куда двигаться дальше. И, конечно, были те, кто потерял близких.

А что волновало медиков?

Надежда Сафьян: Они говорили, что трудно выдерживать тревогу, не хватает информации - пациенты задают вопросы, на которые нет ответов, и это выматывает. Чувствовали страх за свою жизнь и жизнь близких.

К концу апреля начались обращения, связанные с апатией - сказывалось длительное эмоциональное напряжение. У медиков терялась бдительность и ослабевало понимание того, что средства индивидуальной защиты помогают себя обезопасить. Были запросы, какой выбор сделать в трудной ситуации. "Боюсь возвращаться домой, встречаться с близкими", "Стал замкнутым", "Ощущаю себя беспомощным, винтиком в системе", "Я не способен ни на что влиять", - так писали нам врачи. Семейные конфликты, сложности в общении с родными и пациентами.

В мае пошли заявки про истощенность, раздражение из-за несрочных вызовов на "скорую", беспокойство, когда медик понимал, что он контактировал с заразившимся. Медикам-мамам, вынужденным несколько недель жить вне дома, было непросто перенести разлуку с детьми. Врачи просили советы, как вести себя с пациентом, который отказывается от госпитализации. Некоторые рассказывали, что хотят уйти из профессии после многих лет работы. Говорили про жуткую усталость, давление от коллег, жаловались на плохой сон…

Ситуации непростые. Удавалось помочь?

Надежда Сафьян: Как показывает обратная связь, да. Причем, изменить состояние человека получалось всего за одну консультацию. Признаюсь, нас самих это удивляло: все же привыкли, что сложная проблема требует проработки на нескольких встречах. Думаю, все дело в профессиональном подходе. У нас работают только практикующие специалисты, дважды в неделю мы проводим обучение для самих психологов, один из вебинаров вел Александр Венгер - легенда психологии, он работал с детьми Беслана и во время теракта на Дубровке.

Ограничительные меры постепенно снимают, люди возвращаются к обычной жизни. Что будет с проектом дальше?

Надежда Сафьян: Наш проект продолжает работать, линии для медиков сохраним на ближайшие полгода точно, остальные - по ситуации.

Меня удивляет, что люди заговорили о конце пандемии. Она еще не закончилась. Ограничения отменяют, и пандемия уходит в скрытый формат, что на психологическом уровне не очень полезно. С одной стороны, важно, чтобы люди перестали держать фокус внимания на пандемии, с другой, если он полностью уйдет в тень, велик риск второй волны. Нам нужно адаптироваться под новые реалии, сохранять бдительность и не ждать, что по указу властей жизнь станет прежней - этого уже не произойдет.

В чем особенности адаптации?

Надежда Сафьян: Мы несколько месяцев находимся в состоянии напряжения - это длительный стресс. Некоторые наши ресурсы истощены, поэтому следует отнестись к себе бережно: снижать планки, не ставить огромных целей и жестких сроков. Начинать с простых задач, оставлять время на отдых и физическую активность. Вероятны и отсроченные последствия пандемии: у нас пошатнулась уверенность в безопасности, появилось чувство беспомощности, подорвано доверие к людям - любой может оказаться разносчиком инфекции, а значит, он опасен. Очень важно осознавать эти моменты внутри себя: принимать их, ставить точку и двигаться дальше. В противном случае может возникнуть фоновая напряженность, депрессия.

Самоизоляция дала нам уникальный шанс провести ревизию своей жизни. До карантина многие жили на автопилоте: возможно, что-то не устраивало, но не хватало времени остановиться и подумать. Сейчас такой шанс появился. Переворот привычного образа жизни позволил вернуться к базовым ценностям: теперь важнее не новая кофточка и модный гаджет, а отношения, безопасность, здоровье. Многие, думаю, пересмотрели приоритеты в тратах, стали больше заботиться о себе, кто-то осознал, что отношения изжили себя, кто-то понял, что пора сменить профессию или место работы. Важно не растерять эти идеи по дороге к новой жизни.

И как же это сделать?

Надежда Сафьян: Самое простое: подумать и записать. Ревизия жизненных сфер включает три шага.

Первое: определите, куда тратились энергия и время до изоляции, составьте список. Это могут быть ежедневные дела, работа, встречи с людьми, хобби, семья, отдых, а также переживания, тревоги, самокритика, оплакивание прошлого. От того, куда мы тратим свою энергию сегодня, зависит, что мы будем "получать" в своей жизни завтра.

Второе: напишите, какими сферами жизни вы были удовлетворены, а какие требуют особого внимания (семья, работа, профессиональное развитие, саморазвитие, условия жизни, отношения, окружение, здоровье, уровень дохода, качество отдыха, творчество).

Третье: поставьте цели и напишите, что нужно сделать, чтобы начать движение к ним, и начинайте двигаться.

Контакт

Подать заявку на помощь психолога можно на сайте проекта МыРядом2020.рф, через WhatsApp и СМС по номерам:

Для медиков и их семей +7 922 17 007 81;

Для заразившихся, контактных и их семей +7 922 667 7777;

Для детей, подростков, родителей, для беременных +7 909 023-17-95;

Для людей старшего поколения и тех, кто в зоне риска +7 904 543-28-73;

Для тех, кто потерял близких +7 902 273-34-86;

Для тех, кто потерял работу +7 912 523-48-28;

Для педагогов +7 912 636-46-48;

Для тех, кому нужна экстренная психологическая помощь +7 963 092-83-72;

Ночные заявки +7 922 215-15-58;

Если нет возможности оставить заявку письменно или на сайте, в дневное время можно позвонить по телефону +7 904 543-28-73.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.