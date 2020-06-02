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02.06.2020 06:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Свердловские клиники ЭКО начали консультировать удаленно

Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
Клиники Среднего Урала возобновили оказание помощи пациентам, которые нуждаются во вспомогательных репродуктивных технологиях, по программам ОМС. Об этом на пресс-конференции рассказала главный акушер-гинеколог областного минздрава Наталья Зильбер.

В нынешнем году региону было выделено 3694 квот на ЭКО и криоперенос, на 294 больше, чем в прошлом. До того, как ввели ограничения на плановые медицинские приемы, успели выполнить 1083 процедуры. Сейчас постепенно все восстанавливается.

Фото: Евгений Козырев
Телемедицина открыла новые возможности для пациентов

- Отрасль родовспоможения не останавливалась, помощь все это время оказывалась в полном объеме и беременным, и новорожденным, включая весь спектр обследования будущих мам, - подчеркнула Зильбер. - Сейчас мы нарабатываем опыт работы с коронавирусом. В области всего 26 тысяч беременных, у 81-й диагностирована эта инфекция. Практически во всех случаях женщины переносят ее бессимптомно или легко. Уже несколько малышей родились у мам с COVID-19, все доношены и здоровы. Мамы чувствуют себя хорошо.

Эксперты отмечают, что пандемия подтолкнула развитие телемедицины в ЭКО: врачи стали активно консультировать дистанционно, причем не только беременных, но и бесплодные пары, которые не доезжают до женских консультаций. Пилотной площадкой выбрали клинико-диагностический центр "Охрана здоровья матери и ребенка". Вкупе с автоматизированной информсистемой "Акушерский мониторинг" телемедицина позволяет наблюдаться у лучших врачей любой женщине вне зависимости от места проживания.

- Ограничения на нас практически не сказались. С помощью удаленных технологий мы консультируем по результатам скрининга, инвазивной диагностике, проводим консилиумы, решаем вопросы о госпитализации, подтверждении пороков развития. Бывает, что пациентке делают УЗИ где-то на севере, доктор получает снимки и ставит диагноз на расстоянии, - говорит главврач клинико-диагностического центра Елена Николаева.

Фото: iStock
В Свердловской области пять женщин с COVID-19 родили здоровых детей

Телемедицину используют и частные клиники ЭКО. Так, в одной из самых крупных провели уже больше 150 онлайн-консультаций.

- Технологии позволяют не приезжать на первичный прием не только свердловчанам, но и жителям других регионов, которые обращаются к нам: тюменцам, ямальцам, югорчанам. Можно проконсультировать первично, по защищенным каналам отправить результаты исследований и провести потом повторную консультацию, - рассказывает директор медцентра Диляра Медведская.

По словам Натальи Зильбер, сейчас в областном минздраве готовят приказа о внедрении телемедицинских технологий во все службы охраны материнства и младенчества: консультировать "на дому" мам с малышами будут при необходимости лучшие педиатры и неонатологи.

Кстати

По данным регионального управления загс, за пять месяцев на Среднем Урале родилось 17395 малышей, что на 1897 меньше, чем за тот же период прошлого года. Наибольший прирост рождаемости обеспечили Екатеринбург, Верхняя Пышма, Березовский и поселок Свободный. Средний возраст женщин, которые становятся мамами впервые - 28 лет, на долю дам старше 36-40 лет приходится 13 процентов родов. Уральцы стали относиться к продолжению рода более ответственно: большая часть детей сегодня появляется на свет в законном браке, у одиноких мам - всего около 12 процентов, еще примерно столько же малышей регистрируют с установлением отцовства. Пять лет назад эти показатели были 15 и 14 процентов соответственно.

Общество Семья и дети Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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