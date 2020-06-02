Тюменские врачи спасли две жизни за одну операцию

Жизни сразу двух пациентов спасли тюменские доктора: на операционный стол попала женщина на восьмом месяце беременности - у нее началось расслоение аорты, самой крупной артерии в кровеносной системе.

"У пациентки была аневризма восходящего отдела аорты: стенки сосуда расслоились, между слоями стала скапливаться кровь. Из-за нарастающего давления аорта могла лопнуть, что привело бы к стремительной потере большого объема крови", - пояснила Тамара Шаргина, пресс-секретарь ОКБ № 1, где в перинатальном центре лечили будущую мать.

Такое осложнение встречается редко, и с высокой долей вероятности может закончиться летальным исходом.

Операция по спасению жизни матери и малыша состояла из трех этапов. Сначала хирурги выполнили доступ к сосудам, чтобы потом можно было установить специальный имплантат (пациентку при этом подключили к аппарату искусственного кровообращения). Затем женщине сделали кесарево. После чего специалисты заменили поврежденный участок аорты сосудистым имплантатом и спасли маму новорожденного.