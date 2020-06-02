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02.06.2020 16:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Хашлама из Шадрихи

Уральский фермер передал врачам из "красной зоны" национальные армянские блюда
Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 119(8173)
В этот день тандыр во дворе фермера Нвера Овсепяна не остывал почти полсуток. В круглую яму, выложенную камнем, не уставали подбрасывать дрова. В большом котле на углях готовили национальное блюдо хашламу, чтобы отправить его врачам инфекционного отделения 24-й ГКБ Екатеринбурга.
Хашламу готовят в круглой яме, выложенной кирпичом. Фото: Татьяна Андреева/РГ Хашламу готовят в круглой яме, выложенной кирпичом. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Хашламу готовят в круглой яме, выложенной кирпичом. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Накануне большого кулинарного действа Нвер с земляками специально для медиков забил 150-килограммового годовалого бычка. Хашлама по-простому - вареное парное мясо, но какое! С овощами, травами и прочей приправой, в готовом виде так и тает во рту.

- Выбирая именно это блюдо, мы хотели выразить глубокое уважение врачам и медсестрам, борющимся с новой опасной инфекцией. Поэтому ничего не жалели, - признался при встрече с корреспондентом "РГ" уральский фермер с армянскими корнями.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
В Екатеринбурге появилось граффити с благодарностью врачам

Хозяйство Овсепяна расположено недалеко от Новоуткинска, в деревне Шадрихе. Ферма молочная, 400 коров и телят. Своей переработки и производства готовой продукции пока нет. Все надоенное ежедневно доставляют на молокозавод, поэтому и дары для медиков были, так сказать, от земли: помимо хашламы, бутылки с парным молоком, сваренный домашний сыр - брынза. Всего 170 наборов - каждый в герметичных одноразовых упаковках. Хотел крестьянин и лаваш испечь, но за изготовление национального хлеба взялся его земляк - екатеринбургский предприниматель Вардан Мхитарян.

- Надо делиться хорошими идеями. В конце концов, все мы хотим приготовить обед для героических медиков, вот закончим посевную и еще наварим хашламы, - убеждал нас Нвер.

ГКБ № 24 Екатеринбурга - один из эпицентров борьбы с COVID-19 в Свердловской области. Первых инфицированных клиника приняла еще в марте. Поток заболевших в Екатеринбурге пока не спадает, но зато каждый день - новые выздоровевшие, а с ними цветы, радость и слова благодарности. Продуктовые наборы докторам передают часто. Но домашняя еда, естественно, радует особо, признаются врачи. Не так давно от одного из ресторанов доставили настоящий узбекский плов. Сварили в большом казане и с пылу с жару в порционной посуде привезли к больнице. Доктора только руками развели.

- Очень приятно получать такие угощения, - выразил мнение коллег заместитель главного врача больницы Василий Добротин.

Кстати

За май по инициативе регионального отделения "Единой России" добровольцы собрали для врачей более четырех тысяч наборов, в основном со вкусностями для чаепития - шоколадом, сушками, печеньем. Волонтеры развозят подарки по всей области. Сладости отправили в больницы и станции скорой помощи Серова, Ивделя, Каменска-Уральского, Березовского, Белоярского.

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