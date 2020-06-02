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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Росгвардии объяснили смерть мужчины во время задержания на Урале

Текст: Татьяна Воробьева

В Екатеринбурге бойцы СОБР применили оружие во время штурма квартиры, где скрылся подозреваемый - он скончался. "В настоящее время в территориальном органе проводится проверка, в ходе которой уже известны некоторые обстоятельства событий", - сообщили "РГ" в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области.

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Ранее ряд местных СМИ обнародовал информацию о том, что 31 мая в микрорайоне ЖБИ молодой человек совершил разбойное нападение на магазин. Эти данные подтверждают в силовом ведомстве. По сообщению Росгвардии, спецназ привлекли для задержания ранее судимого за незаконный оборот наркотиков местного жителя, который угрожал ножом персоналу торговой точки (по этому факту возбуждено уголовное дело по ст. 162 ч.2 УК РФ).

"Затем правонарушитель оказал активное сопротивление и нанес травмы сотруднику полиции, который пытался его задержать (работнику правоохранительных органов потребовалась медпомощь). После безрезультатных переговоров с участием отца подозреваемого было принято решение на штурм", - передает пресс-служба управления.

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Бойцы СОБР при входе в квартиру увидели направленный на них автомат Калашникова. Они учли обстановку, угрозу жизни и здоровью сотрудников, и приняли решение открыть огонь. Позже при подозреваемом нашли сумку с ножами и арбалетом.

"Призываем СМИ и общественность воздержаться от преждевременных выводов и дождаться официальных результатов проверок, которые проводят в настоящее время несколько ведомств, - подчеркнули в Росгвардии области.

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