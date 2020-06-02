В Екатеринбурге завели дело об истязании девочки опекуном

Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело, в рамках которого изучит обстоятельства жизни 17-летней девушки, которая несколько лет назад оказалась под опекой и, по ее словам, все это время терпела лишения.

"Сегодня в ряде СМИ появились сообщения о том, что жительница Екатеринбурга, взявшая несколько лет назад под опеку девочку 2002 года рождения, неоднократно применяла физическое насилие по отношению к ней и не обеспечивала ей нормальных условий проживания", - пояснили в пресс-службе регионального СК.

По данным ведомства, опекунша неоднократно применяла по отношению подростка физическое насилие. Выражалось это, в частности, в ударах руками и ногами.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 117 УК РФ "Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего". Сейчас по делу собирают материалы и доказательства. Следователи в том числе проверят работу представителей органов опеки и попечительства: если изложенные в публикациях факты подтвердятся, должностные лица понесут ответственность.