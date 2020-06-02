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02.06.2020 19:30
Рубрика: Общество

Прививка для службы здоровья

Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Федеральный выпуск № 118(8172)
Регионы еще до окончания эпидемии должны понять, какие изменения потребуются в системе здравоохранения. В программе правительства указаны основные направления этой работы. Понятно, что выделенные на борьбу с COVID-19 миллиарды в итоге послужат укреплению всей медицины. Новые госпитали, оборудование, - все это пригодится в "посткоронавирусной" жизни.

На днях министр здравоохранения России Михаил Мурашко открыл инфекционный госпиталь в Уфе. Его построили меньше чем за два месяца. Еще 16 клиник возведено или сдается силами военных строителей - от Калининграда до Владивостока. В Севастополе построят мощную - на пять корпусов - больницу скорой помощи. Когда вирус отступит, надо будет решать, как всем этим распорядиться.

Вновь построенные госпитали, и оборудование, и новые вакцины и лекарства - все это пригодится в "посткоронавирусной" жизни

Важный пункт программы - модернизация обязательного медицинского страхования. В минздраве и ФОМС говорят, что нужна оптимизация, но страховые принципы оказания медпомощи надо сохранить.

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"Бюджетная система финансирования практически не сохранилась ни в одной отрасли страны. Система ОМС работает по госзаданиям, когда определяются объемы и тарифы на оказание услуг. Ее дополнительное преимущество в том, что застрахованные получают в лице страховых медорганизаций защитников своих прав", - считает глава ФОМС Елена Чернякова.

Фото: iStock
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Еще одно направление в правительственной программе - доступность новых лекарств и медицинских технологий. За время эпидемии - и это беспрецедентный пример - министерство здравоохранения и правительство пересмотрели и максимально ускорили порядок проведения клинических исследований и регистрации новых инновационных лекарств, вакцин, медтехнологий, отметил глава Ассоциации зарубежных фармпроизводителей Владимир Шипков. Этот опыт может быть перенесен и на времена, когда пандемия закончится. Потому что результат очевиден - пациенты получают возможность лечиться современными препаратами и медтехнологиями намного быстрее. Кстати, когда вакцина от COVID-19 будет создана, прививка войдет в Национальный календарь. Это тоже в планах правительства.

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