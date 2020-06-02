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Рубрика: В мире

Туристы нон грата

В Европе не открывают границы для Швеции
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 118(8172)
С 15 июня Норвегия и Дания возобновляют взаимные туристические поездки. Однако гостей из крупнейшей скандинавской страны - Швеции - соседи пока не ждут. Власти Кипра также не спешат возобновлять авиасообщение с северным королевством. Все дело в либеральной модели, на которую Стокгольм сделал ставку в борьбе с коронавирусом, отказавшись от жестких карантинных мер.

"Теперь мы станем изгоями в Европе", - говорит эксперт по туризму Лотти Кнутсон, которую цитирует Frankfurter Rundschau.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Как передает Euronews, Дания открывается для немцев, норвежцев и исландцев. Правда, туристам пока запрещено ночевать в столице, а за ее пределами бронирование в отеле должно составлять не менее шести ночей - так будет легче отследить цепочку контактов в случае заболевания постояльца. В свою очередь, датчане с середины июня смогут провести отпуск в Норвегии. Только шведам повсюду отказано.

В то время как в той же Дании, по данным на конец мая, от вируса скончались 562 пациента, в Швеции он унес жизни более 4000 подданных - удручающую статистику привел сам премьер-министр страны Стефен Левен. Впрочем, запретить приграничное движение политики не в силах. В Копенгагене зараженных гораздо больше, чем в шведском городе Мальме, который находится всего в 15 километрах. "Десятки тысяч датчан чувствуют здесь себя настолько безопасно, что на выходных пересекли шведскую границу, открытую для всех иностранцев, чтобы совершить покупки в Мальме", - отмечают СМИ.

В мире Европа Швеция В мире Европа Дания

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