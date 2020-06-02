В Нижнем Новгороде состоялось предварительное судебное слушание по делу об обеспечении дорогостоящим лекарством трехлетней Кристины. Решение по существу пока не принято, дата следующего заседания не определена. Мама малышки Инна Стогова пытается доказать врачам и чиновникам, что препарат "Спинраза" действительно помогает девочке и жизненно необходим ей.

Получит ли Кристина жизненно необходимое ей лекарство, увы, пока зависит от многих обстоятельств. Фото: из семейного архива Инны Стоговой

Кристина родилась на месяц раньше срока. Возможно, поэтому диагноз ей поставили не сразу. Лишь в одной из поликлиник врач заподозрила неладное: у ребенка атрофия мышц. Дальше - анализ на спинальную мышечную атрофию (СМА) Верднига Гофмана, редкое наследственное заболевание, при котором мышцы с каждым днем теряют свою силу, и ребенок в конце концов не может сам не то что стоять - даже дышать. С того момента Стоговы жили одним днем. Генетики разводили руками, направляли на реабилитацию, физиопроцедуры... О препарате "Спинраза" Инна узнала в начале прошлого года от знакомых. Компания-производитель предоставила возможность получить лечение 40 пациентам со СМА 1-го типа за свой счет.

- В августе прошлого года Кристина получила первую дозу "Спинразы". Всего бесплатно предоставляют шесть инъекций, 13 июня нас ждет последняя, - говорит Инна.

По ее словам, с каждым введением препарата к Кристине возвращались утраченные физические навыки. Но есть проблема. Бесплатное лекарство скоро закончится, а стоимость дозы для одного укола - 7 миллионов рублей. Получать же "Спинразу" больные со СМА должны пожизненно.

- Я обратилась в региональный минздрав. Четыре месяца ушло на переписки. В качестве альтернативы "Церебролизин", но это совершенно разные препараты. Вариантов не было: я подала в суд, - рассказывает Инна.

Несколькими неделями раньше завершился другой судебный процесс, где Инна Стогова выступила в качестве свидетеля. Семеновский районный суд обязал минздрав Нижегородской области обеспечить лекарством за 42 миллиона рублей в год - речь идет о все той же "Спинразе" - ребенка со СМА. На вопрос "РГ", намерено ли министерство обжаловать судебное решение, в ведомстве ответили, что исполнят обязательства. Сейчас в Нижегородской области проживают 24 ребенка с подтвержденным диагнозом СМА. "Вопрос по организации обеспечения детей, страдающих СМА, требует рассмотрения на федеральном уровне. На обращение в Минздрав России о решении вопроса по лекарственному обеспечению пациентов, страдающих СМА (за счет выделения средств из федерального бюджета), был получен ответ: "При решении правительства РФ о включении СМА в перечень заболеваний, при которых закупка лекарственных препаратов осуществляется централизованно Минздравом РФ, потребуется внесение изменений в действующие нормативные правовые акты, а также дополнительное финансирование", - пояснили в региональном минздраве.

Комментарий

Елена Хвостикова, директор АНО "Центр помощи пациентам "Геном"

- Проблема обеспечения лекарствами детей с редкими заболеваниями остро стоит по всей стране. Есть постановление правительства РФ N 403, на основании которого ведется федеральный регистр пациентов с орфанными заболеваниями. Есть федеральная программа "7 высокозатратных нозологий", которую расширили до 12. Но существуют диагнозы, которые вообще не вошли в эти реестры. К примеру, болезнь Помпе, при которой так же, как и при СМА, наблюдается прогрессирующая мышечная слабость, - мы ждем ее включения в реестры с 2011 года. Родителям таких детей до сих пор отвечают отказом на обеспечение препаратом. А болезни совершенно одинаковые, что СМА, что Помпе.

Я знаю, что из 40 детей, которых взяли на клиническую апробацию "Спинразы", лекарство подошло не всем. И некоторые родители, которые не увидели серьезного эффекта от лечения, начинают сборы денег - по 160 миллионов рублей - на препарат "Золгенсма". Есть дети с болезнью Фабри, которая значится в регистре, но их родители точно так же выбивают лечение через суды. Папы и мамы ребятишек с редкими заболеваниями, какие бы названия они ни носили, вынуждены бороться за лекарства по всей стране. Ситуация с коронавирусом проблему обеспечения усугубило, поскольку в некоторых регионах есть различные ограничения, в том числе в работе судебных властей и учреждений здравоохранения, а время идет.