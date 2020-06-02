Новости

МИД РФ расценил обстрел журналистки Sputnik как недружественный шаг США 21:30
Ученые выяснили, какой климат был на Урале девять тысяч лет назад 20:23
"Газпром" обжаловал решение суда о снижении цены на газ для Польши 20:15
Волонтеры получат новую награду от президента РФ 20:11
Трамп назвал протестующих в Нью-Йорке "сбродом и неудачниками" 20:06
Армейская тактическая стрельба стала новым видом спорта в России 20:05
Производителям и продавцам подакцизных товаров предоставят господдержку 19:04
Росстат: Индекс предпринимательской уверенности в мае снизился 19:01
В России уровень безработицы в апреле составил 5,8% 19:00
В Ярославле СИЗО закрыли на карантин 18:54
В Осетии появится кинотеатр под открытым небом рядом с древней башней 18:48
Комплекс вопросов, включая отмену роуминга, рассмотрят участники заседания СГ 18:13
В "Единой России" подвели окончательные итоги онлайн-праймериз 18:11
В семи нижегородских больницах введен карантин 18:07
Депутат назвал риски беспорядков в США 18:04
В Петербурге арестованы обвиняемые в изнасилованиях подростков 18:03
В РАН отреагировали на приближение к Земле астероида 2002 NN4 18:01
В Ростовской области сняли ряд ограничений по COVID-19 18:00
В Самаре вылечили младенца с коронавирусом 18:00
Краснодарский бар накажут за "карантинную вечеринку" 17:59
СМИ: Эван Питерс вернет Ртуть в сериале "Ванда/Вижн" 17:58
Танец дельфинов в Баренцевом море сняли на видео 17:54
В Ленобласти загорелся гаражный массив площадью 2,5 тысячи "квадратов" 17:33
Жителей Великобритании ограничат в сексе на время пандемии COVID-19 17:33
Культовые иномарки 1990-х: сколько они стоят сегодня 17:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
На каких условиях продлили больничный по карантину тем, кому за 65
На каких условиях продлили больничный по карантину тем, кому за 65
Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина…
Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина…
02.06.2020 20:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Кристине подарили надежду

Но лекарство от спинальной мышечной атрофии ее родителям приходится выбивать в суде
Текст: Мария Волкова ( Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя № 119(8173)
В Нижнем Новгороде состоялось предварительное судебное слушание по делу об обеспечении дорогостоящим лекарством трехлетней Кристины. Решение по существу пока не принято, дата следующего заседания не определена. Мама малышки Инна Стогова пытается доказать врачам и чиновникам, что препарат "Спинраза" действительно помогает девочке и жизненно необходим ей.
Получит ли Кристина жизненно необходимое ей лекарство, увы, пока зависит от многих обстоятельств. Фото: из семейного архива Инны Стоговой

Кристина родилась на месяц раньше срока. Возможно, поэтому диагноз ей поставили не сразу. Лишь в одной из поликлиник врач заподозрила неладное: у ребенка атрофия мышц. Дальше - анализ на спинальную мышечную атрофию (СМА) Верднига Гофмана, редкое наследственное заболевание, при котором мышцы с каждым днем теряют свою силу, и ребенок в конце концов не может сам не то что стоять - даже дышать. С того момента Стоговы жили одним днем. Генетики разводили руками, направляли на реабилитацию, физиопроцедуры... О препарате "Спинраза" Инна узнала в начале прошлого года от знакомых. Компания-производитель предоставила возможность получить лечение 40 пациентам со СМА 1-го типа за свой счет.

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Мишустин утвердил правила выплат за временную опеку над инвалидами

- В августе прошлого года Кристина получила первую дозу "Спинразы". Всего бесплатно предоставляют шесть инъекций, 13 июня нас ждет последняя, - говорит Инна.

По ее словам, с каждым введением препарата к Кристине возвращались утраченные физические навыки. Но есть проблема. Бесплатное лекарство скоро закончится, а стоимость дозы для одного укола - 7 миллионов рублей. Получать же "Спинразу" больные со СМА должны пожизненно.

- Я обратилась в региональный минздрав. Четыре месяца ушло на переписки. В качестве альтернативы "Церебролизин", но это совершенно разные препараты. Вариантов не было: я подала в суд, - рассказывает Инна.

Несколькими неделями раньше завершился другой судебный процесс, где Инна Стогова выступила в качестве свидетеля. Семеновский районный суд обязал минздрав Нижегородской области обеспечить лекарством за 42 миллиона рублей в год - речь идет о все той же "Спинразе" - ребенка со СМА. На вопрос "РГ", намерено ли министерство обжаловать судебное решение, в ведомстве ответили, что исполнят обязательства. Сейчас в Нижегородской области проживают 24 ребенка с подтвержденным диагнозом СМА. "Вопрос по организации обеспечения детей, страдающих СМА, требует рассмотрения на федеральном уровне. На обращение в Минздрав России о решении вопроса по лекарственному обеспечению пациентов, страдающих СМА (за счет выделения средств из федерального бюджета), был получен ответ: "При решении правительства РФ о включении СМА в перечень заболеваний, при которых закупка лекарственных препаратов осуществляется централизованно Минздравом РФ, потребуется внесение изменений в действующие нормативные правовые акты, а также дополнительное финансирование", - пояснили в региональном минздраве.

Комментарий

Елена Хвостикова, директор АНО "Центр помощи пациентам "Геном"

- Проблема обеспечения лекарствами детей с редкими заболеваниями остро стоит по всей стране. Есть постановление правительства РФ N 403, на основании которого ведется федеральный регистр пациентов с орфанными заболеваниями. Есть федеральная программа "7 высокозатратных нозологий", которую расширили до 12. Но существуют диагнозы, которые вообще не вошли в эти реестры. К примеру, болезнь Помпе, при которой так же, как и при СМА, наблюдается прогрессирующая мышечная слабость, - мы ждем ее включения в реестры с 2011 года. Родителям таких детей до сих пор отвечают отказом на обеспечение препаратом. А болезни совершенно одинаковые, что СМА, что Помпе.

Установить инвалидность по новым правилам смогли 255 тысяч россиян

Я знаю, что из 40 детей, которых взяли на клиническую апробацию "Спинразы", лекарство подошло не всем. И некоторые родители, которые не увидели серьезного эффекта от лечения, начинают сборы денег - по 160 миллионов рублей - на препарат "Золгенсма". Есть дети с болезнью Фабри, которая значится в регистре, но их родители точно так же выбивают лечение через суды. Папы и мамы ребятишек с редкими заболеваниями, какие бы названия они ни носили, вынуждены бороться за лекарства по всей стране. Ситуация с коронавирусом проблему обеспечения усугубило, поскольку в некоторых регионах есть различные ограничения, в том числе в работе судебных властей и учреждений здравоохранения, а время идет.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Совфед одобрил закон о двукратном увеличении пособия семьям с детьми
В Москве опубликовали график отключения горячей воды
Путин утвердил Основы госполитики в области ядерного сдерживания
Вакцинацию от коронавируса в России могут начать осенью
В Чувашии предотвратили теракт
ЕГЭ-2020: что нужно знать о пробном экзамене
По каким правилам будут работать детские лагеря