Рогозин рассказал о перспективах космодрома Байконур

Сегодня космодрому Байконур исполняется 65 лет. 2 июня 1955 был основан Научно-исследовательский испытательный полигон № 5 (НИИП-5) - космодром Байконур (г. Ленинск). Директивой Генштаба МО утверждена организационно-штатная структура полигона.

Россия планирует модернизировать на космодроме Байконур два стартовых комплекса для запусков ракет "Союз-2" и "Союз-5", - рассказал глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в видео, которое посвящено юбилею легендарного космодрома и опубликовано на сайте Роскосмоса.

"Этот юбилей открывает важную веху в развитии Байконура, который скоро примет у себя новые российские ракетные комплексы", - сказал Дмитрий Рогозин. Продолжение пилотируемой программы в "Роскосмосе" связывают с восстановлением "Гагаринского старта". "Сейчас ведутся переговоры, надеюсь, они скоро завершатся, и мы приступим к реальным физическим работам на этой первой легендарной пусковой площадке", - сказал руководитель госкорпорации.

Крайне важным Рогозин также назвал второй проект - "Байтерек", который недавно был переименован в "Назарбаевский старт": "Как вы знаете, это реконструкция старта ракеты "Зенит". Замечательной ракеты, самой последней ракеты Советского Союза, которая использовалась с Байконура. И в наших планах создание ракеты "Союз-5", еще более мощной, чем "Зенит". Новый носитель "Союз-5" создается, по его словам, для завоевания рынка пусковых услуг.

Строительные работы на месте создания космического ракетного комплекса "Байтерек" на Байконуре начнутся в конце текущего года или в следующем году, - сообщил представитель "Роскосмоса" в Казахстане Анатолий Красников. - "Когда к концу этого года или в следующем году начнутся работы по созданию этого космического ракетного комплекса уже в металле и бетоне, безусловно, это окажет очень серьезный мультипликативный эффект на саму Кызылординскую область (Казахстана - ред​​​.), на комплекс и на город Байконур, появятся новые рабочие места", - сказал он в ходе онлайн-брифинга по случаю 65-летнего юбилея космодрома Байконур.

По словам Красникова, в настоящее время продолжается согласование договора между заказчиком этого проекта, которым является казахстанская сторона, и российскими предприятиями, которые будут выполнять работы по проектированию комплекса и его строительству, с привлечением казахстанских предприятий, пишут РИА Новости.

6 фактов из истории космодрома Байконур

Есть несколько дат, которые могли бы считаться днем основания легендарного космодрома "Байконур": когда на станции Тюра-Там высадился первый десант строителей; когда постановлением правительства было закреплено решение о создании полигона для испытаний межконтинентальной баллистической ракеты Р-7; когда состоялась закладка первого здания будущего города. И все-таки Байконур "родился" именно 2 июня 1955 года. В этот день директивой Генштаба была определена организационно-штатная структура полигона.

Строительство космодрома велось в строжайшем секрете. "Знали только, что Минобороны создает ракетную базу для защиты своих рубежей, нанесения ответного ядерного удара по США в случае войны, - рассказывал "РГ" заслуженный строитель России, прораб легендарного "Гагаринского старта" полковник в отставке Сергей Алексеенко. - В легендах прикрытия Генштаба она имела название "Стадион".

Откуда взялось название "Байконур"? Когда при оформлении документов в Международной авиационной федерации (ФАИ) в Париже на установление рекордов Юрия Гагарина по дальности и высоте полета необходимо было указать место расположения старта, чтобы не рассекречивать Тюра-Там, решили указать поселок Байконыр, расположенный в 400 км к северу. Уже позже название перекочевало на космодром.

Почему для космодрома выбрали столь суровое место с резко континентальным климатом? Чем южнее стартует ракета, тем больше приращения к скорости она получает от вращения Земли, поясняют специалисты. Кроме того, есть большой коридор для приземления отработанных боковых блоков в ненаселенных пожаробезопасных районах. Всем требованиям соответствовали и климатические условия: солнечно почти 300 дней в году. А это важно для сохранения наземного пускового оборудования.

Сейчас космодром представляет собой мощный научно-испытательный комплекс, расположенный на территории площадью 6750 квадратных километров. Административный центр - город Байконур. Кстати, сам город в разное время именовался по-разному: поселок Заря, Звездоград (перед приездом генерала де Голля), поселок Ленинский, город Ленинск, а с 1995 года официально - Байконур.

Главный конструктор Сергей Королев считал "Байконур" счастливым местом. Почему? При рытье котлована под "Гагаринский старт" на глубине 35 метров было обнаружено древнее костровище. Несколько поленьев были уже покрыты серебристыми высолами. Срочно вызвали археологов из ближайшего города. Но они так и не приехали. Тогда одно полено прораб отправил в столицу. Оттуда через три месяца пришел ответ: находке 10-30 тысяч лет. Узнав об этом, Сергей Павлович резюмировал: "Самое главное, что мы строим сооружение на берегу жизни древней цивилизации, значит это место будет счастливым и для нас". А небольшой уголек положил в спичечный коробок и унес с собой.