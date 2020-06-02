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02.06.2020 15:54
Рубрика: Культура

Рок-звезды спели в честь выхода книги о музыке 80-90-х

Текст: Александр Алексеев
Совместных флешмобов, подобных этому - "Лето начинается с Майка!" - российские музыканты не затевали уже давно. Но, во-первых: 1 июня, несмотря на пока ненастную погоду, лето все-таки началось! А во-вторых: именно в этот день вышла книга Александра Кушнира об одном из самых значительных музыкантов Ленинградского рок-клуба 80-х.

Это первая полная биография лидера группы "Зоопарк", чьи песни поют уже и современные артисты: "Мажорный рок-н-ролл", "Пригородный блюз", "Дрянь", "Сладкая N", "Ром и пепси-кола", "Все те мужчины" и многие другие.

Фото: AP Photo/Carlos Giusti
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Но для флешмоба выбрали все-таки песню "Лето", которая, кстати, имеет и второе название - "Песня для Цоя". Они и вправду дружили, вместе ездили в Москву давать квартирные концерты, выпустили в 1985 году альбом "Майк и Цой", хотя и не были такими закадычными друзьями, как это показано в фильме Кирилла Серебрянникова "Лето" (БГ вообще назвал первый вариант его сценария "ложью от начала до конца"). Но как бы то ни было, песню "Лето" пели оба…

И вот теперь "Лето" исполнили из своих квартир нынешние рок-звезды - из самоизоляции в разных городах: от Москвы и Питера - до Екатеринбурга и Сан-Франциско.

Среди тех, кто спел, оказались лидер "Мумий Тролля" Илья Лагутенко, фронтмен "ЧайФа" Владимир Шахрин, Евгений Маргулис, прежде игравший в "Машине времени" и "Воскресении", а ныне - сольный артист и популярный телеведущий. А также Александр Зарецкий из "Старого приятеля", Шуня Мещерякова (SHOO), Александр Ильин из "Плана Ломоносова", Александр Телехов из "Элизиума", группа "Animal Джаз" и многие другие.

Конечно, совместная акция рокеров справедливо привлечет еще большее внимание к книге "Майк Науменко: бегство из "Зоопарка".

Кстати

В новой книге Александра Кушнира - 300 страниц текста и несколько сотен уникальных фотографий, документов, многие из которых публикуются впервые. И, конечно, - масса рассказов и историй от непосредственных участников столь значительных и увлекательных событий 70-90-х.

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым РГ-Видео

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