Роспотребнадзор сообщил о мошенничестве в период COVID-19

В период пандемии коронавируса активизировались мошенники, которые пользуются страхами потребителей. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Например, злоумышленники часто предлагают людям "уникальные" товары для борьбы с COVID-19 на условиях предоплаты (лекарства, очистители воздуха и пр). Распространенными видами обмана являются предложения оплатить некий штраф, сделать особый пропуск на передвижение или сдать платные анализы.

Кроме того, в ведомстве отмечают, что некоторые мошенники пытаются проникнуть в квартиры с целью ограбления. Для этого они представляются медицинскими и социальными работникам, сотрудниками компании, проводящей дезинфекцию.

Не стать жертвой мошенников поможет использование только официальных источников. Информация для потребителей размещена в специальном разделе на официальном сайте Роспотребнадзора. Также для граждан работает специальный портал, где размещены справочные материалы в сфере защиты прав потребителей.