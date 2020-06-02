Россия разрешила въезд белорусским вахтовикам

Дело в том, поясняют официальные источники, что правительство России внесло определенные изменения в мартовское распоряжение, которым из-за пандемии коронавируса был запрещен въезд на территорию страны гражданам иностранных государств, включая РБ.

Согласно новому уточнению, в список тех, кто не подпадает под запрет на въезд в РФ, включены белорусские специалисты в области ядерной энергетики, строительства, добычи нефти и газа, переработки полезных ископаемых, направляемых на промышленные объекты для работы вахтовым методом.

Кроме того, пересекать границу с Россией смогут и участники космических программ при предъявлении документов, удостоверяющих личность и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, и визы, либо в безвизовом порядке в случаях, предусмотренных международными договорами РФ.

Следует напомнить, что с 18 марта въезд иностранных граждан и лиц без гражданства в Россию временно ограничен. Въехать в страну имеют право иностранцы, являющиеся членами семьи граждан РФ (супруги, дети, родители, усыновители, усыновленные), у которых в России умер близкий родственник (супруги, дети, родители, усыновители, усыновленные), следующие транзитом через Россию, дипломаты, работники транспорта международного сообщения, лица, имеющие вид на жительство в РФ.