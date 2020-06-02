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2 июня 2020 г.

Постановление правительства Саратовской области от 1 июня 2020 года № 449-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" следующие изменения:

часть третью пункта 1.10.3 дополнить абзацем следующего содержания:

"на граждан, следующих к месту бесплатной выдачи лицевых масок.";

дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:

"5.1. Министерству труда и социальной защиты области в период ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19) провести социально значимое мероприятие по обеспечению однократно бесплатно многоразовыми лицевыми масками из расчета одна маска на одного человека следующих категорий граждан:

а) семьи с детьми, проживающие на территории Саратовской области, чей доход не превышает величину прожиточного минимума, установленного на территории Саратовской области для соответствующей категории граждан;

б) лица в возрасте 65 лет и старше, проживающие на территории Саратовской области, чей доход не превышает величину прожиточного минимума, установленного на территории Саратовской области для соответствующей категории граждан.".

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области - министра труда и социальной защиты области Наумова С.Ю.

3. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области А.М. Стрелюхин



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