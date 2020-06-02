Сергей Шойгу пригласил главу Пентагона в Москву на Парад Победы

Во вторник в ходе телефонного разговора с главой Пентагона Марком Эспером министр обороны России Сергей Шойгу пригласил американского коллегу на Парад Победы, который пройдет на Красной площади 24 июня.

Министры также обменялись мнениями по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции, обсудили ситуацию в сфере контроля над вооружениями, говорили об информационной и региональной безопасности.

Шойгу предложил Эсперу консолидировать усилия двух стран в борьбе с пандемией. Это, по мнению российского министра, поможет эффективно реагировать на подобные ситуации в будущем, а также обмениваться опытом между профильными военными специалистами, которые занимались такой работой.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Минобороны, глава военного ведомства России выразил обеспокоенность, цитируем, "в связи с последовательным разрушением США международных договоров в области контроля над вооружениями, включая Договор по открытому небу". В то же время Шойгу подтвердил готовность нашей страны обсуждать с США весь спектр актуальных вопросов международной безопасности в рамках двустороннего стратегического диалога.

Еще министры говорили о мерах по деконфликтингу и стабилизации обстановки в Сирии, обеспечению безопасности воинских контингентов в Афганистане и других регионах мира. Шойгу и Эспер условились продолжить диалог.