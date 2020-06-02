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02.06.2020 19:12
Рубрика: Власть

Сергей Шойгу пригласил главу Пентагона в Москву на Парад Победы

Текст: Юрий Гаврилов
Во вторник в ходе телефонного разговора с главой Пентагона Марком Эспером министр обороны России Сергей Шойгу пригласил американского коллегу на Парад Победы, который пройдет на Красной площади 24 июня.
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Министры также обменялись мнениями по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции, обсудили ситуацию в сфере контроля над вооружениями, говорили об информационной и региональной безопасности.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В параде на Красной площади будут участвовать около 14 тысяч человек

Шойгу предложил Эсперу консолидировать усилия двух стран в борьбе с пандемией. Это, по мнению российского министра, поможет эффективно реагировать на подобные ситуации в будущем, а также обмениваться опытом между профильными военными специалистами, которые занимались такой работой.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Минобороны, глава военного ведомства России выразил обеспокоенность, цитируем, "в связи с последовательным разрушением США международных договоров в области контроля над вооружениями, включая Договор по открытому небу". В то же время Шойгу подтвердил готовность нашей страны обсуждать с США весь спектр актуальных вопросов международной безопасности в рамках двустороннего стратегического диалога.

Еще министры говорили о мерах по деконфликтингу и стабилизации обстановки в Сирии, обеспечению безопасности воинских контингентов в Афганистане и других регионах мира. Шойгу и Эспер условились продолжить диалог.

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