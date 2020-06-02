Социальные льготы и выплаты на детей будут поступать гражданам в автоматическом режиме. О создании нового сервиса на портале госуслуг рассказал глава Минкомсвязи Максут Шадаев на брифинге в Доме Правительства.

Минкомсвязи разработает новый сервис совместно с Минтрудом и Федеральной налоговой службой (ФНС). На портале госуслуг больше не надо будет собирать пакеты документов и заполнять формы заявлений. Сведения будут автоматически подтягиваться в систему. "Как только поменяется статус пользователя или появится причина для получения льготы, уведомление об этом придет к нему прямо в личный кабинет на портале", - пояснили в пресс-службе Минкомсвязи.

Подобный формат уже опробован для получения сертификатов о материнском капитале, рассказал Шадаев. Родителям достаточно оформить свидетельство о рождении в ЗАГСе. Сведения оттуда автоматически подтягиваются в Пенсионный фонд России, формируется электронный сертификат на материнский капитал, который можно затем получить на портале госуслуг в своем кабинете. С момента запуска услуги в проактивном формате оформлено уже более 135 тысяч сертификатов на маткапитал, сообщили "РГ" в пресс-службе Минтруда.

Пример с материнским капиталом - хорошая иллюстрация того, какими должны быть новые проактивные услуги. "Правильные сервисы - это когда пользователю не нужно писать заявления, когда услуги предоставляются по умолчанию и гражданину не надо прикладывать к этому усилий. К этому мы идем, это наша цель", - сказал глава Минкомсвязи.

По словам Шадаева, пандемия заставила многие министерства пересмотреть свое отношение к цифровому формату. "Нам удалось преодолеть психологические барьеры у многих ведомств. Они поняли, что цифровые услуги - это не только быстро и безопасно, но и удобно для их же собственной работы", - отметил Шадаев.

Выплаты на детей от трех до 16 лет на портале госуслуг оформлены уже почти на 18 млн детей, прием заявлений продолжается

Граждане также ощутили удобство онлайн-сервисов. Объем заявлений на портале госуслуг по сервисам, запущенным за апрель и май, превысил 20 млн. В пиковые моменты посещаемость портала возрастала до 17 млн пользователей в день при средней загруженности 1,5 млн в день.

Самой популярной услугой стали выплаты на детей от трех до 16 лет. По данным Минкомсвязи по состоянию на 2 июня, оформлено уже более 12,3 млн таких заявлений на 17,7 млн детей. Прием заявлений продолжается.