Строительство мемориального комплекса в Подмосковье, как и планировалось, минобороны завершило накануне Дня Победы. Однако из-за пандемии коронавируса церемонию его открытия отложили. "Мы хотим, чтобы люди приводили сюда своих детей и внуков, где они могли бы прикоснуться к нашей славной истории, а пройдя по "Дороге памяти", увидеть, какой ценой завоевана мирная жизнь", - заявил на совещании министр обороны.
Он также рассказал, что в военном параде на Красной площади, который состоится 24 июня, будет задействовано около 14 тысяч человек. Шойгу приказал начать подготовку к этому важнейшему событию.
По словам министра, для участия в торжественном марше также пригласили парадные расчеты из 19 государств.
Военные обещают очень зрелищный проход по Красной площади боевой техники и красочное авиашоу в небе над праздничной Москвой. "Будут представлены 225 единиц вооружения, военной и специальной техники, 75 воздушных судов. Зрители увидят свыше двадцати новых образцов военной техники, включая самолеты Су-57 и МиГ-31К", - сказал Шойгу.
Военные парады также пройдут в девяти городах-героях и 19 городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов и воинских объединений. В общей сложности к ним собираются привлечь 64 тысячи человек, 1850 единиц техники и 511 летательных аппаратов.
Для защиты участников праздничных маршей от коронавируса в минобороны предусмотрели особые противоэпидемические меры. Так, в местах размещения каждого парадного расчета развернуты круглосуточные медицинские пункты с необходимым оборудованием и средствами. Везде, где находятся пешие и механизированные колонны, проводят дезинфекцию территории и техники.
Сергей Шойгу особо отметил, что к участию в юбилейном параде допущены преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19 и без признаков инфекционных заболеваний. В период тренировок к торжественному маршу эти солдаты и офицеры не будут контактировать с другими военнослужащими и гражданскими людьми.
Руководству минобороны удалось не допустить вспышек опасной инфекции в воинских частях. "Весь личный состав регулярно тестируется на коронавирус. Уже почти месяц число выздоровевших ежедневно превышает количество находящихся на лечении. Всего с начала марта в Вооруженных силах были инфицированы 6,5 тысячи человек, более 4300 из них уже выписаны", - сообщил Шойгу.
Сейчас важно, чтобы на службу не попали больные молодые солдаты. По словам Шойгу, уже вынесены решения о призыве на военную службу 29 900 человек. С 20 мая по воинским частям разъехались более 6 тысяч новобранцев. Всех их по дороге в армию обеспечили средствами индивидуальной защиты. Для призывников введен строгий масочный режим и исключена возможность контактов с другими людьми. По прибытии в части они отправятся на двухнедельный карантин.
Министр напомнил, что выслуживших установленные сроки солдат-призывников увольняют из армии в соответствии с законодательством России. На 1 июня домой уже отправлены более 1,5 тысячи человек.