В день памяти и скорби - 22 июня в подмосковном парке "Патриот" откроют главный храм Вооруженных сил и музейный комплекс "Дорога памяти". Об этом сообщил 2 июня на селекторном совещании в Москве министр обороны России Сергей Шойгу.

Византийский стиль возведенного в Подмосковье главного храма Вооруженных сил гармонично соседствует с современными архитектурными решениями и новейшими строительными технологиями. Многие из них предложил использовать министр обороны Сергей Шойгу. Фото: РИА Новости

Строительство мемориального комплекса в Подмосковье, как и планировалось, минобороны завершило накануне Дня Победы. Однако из-за пандемии коронавируса церемонию его открытия отложили. "Мы хотим, чтобы люди приводили сюда своих детей и внуков, где они могли бы прикоснуться к нашей славной истории, а пройдя по "Дороге памяти", увидеть, какой ценой завоевана мирная жизнь", - заявил на совещании министр обороны.

Он также рассказал, что в военном параде на Красной площади, который состоится 24 июня, будет задействовано около 14 тысяч человек. Шойгу приказал начать подготовку к этому важнейшему событию.

По словам министра, для участия в торжественном марше также пригласили парадные расчеты из 19 государств.

Военные обещают очень зрелищный проход по Красной площади боевой техники и красочное авиашоу в небе над праздничной Москвой. "Будут представлены 225 единиц вооружения, военной и специальной техники, 75 воздушных судов. Зрители увидят свыше двадцати новых образцов военной техники, включая самолеты Су-57 и МиГ-31К", - сказал Шойгу.

Военные парады также пройдут в девяти городах-героях и 19 городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов и воинских объединений. В общей сложности к ним собираются привлечь 64 тысячи человек, 1850 единиц техники и 511 летательных аппаратов.

Для защиты участников праздничных маршей от коронавируса в минобороны предусмотрели особые противоэпидемические меры. Так, в местах размещения каждого парадного расчета развернуты круглосуточные медицинские пункты с необходимым оборудованием и средствами. Везде, где находятся пешие и механизированные колонны, проводят дезинфекцию территории и техники.

Сергей Шойгу особо отметил, что к участию в юбилейном параде допущены преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19 и без признаков инфекционных заболеваний. В период тренировок к торжественному маршу эти солдаты и офицеры не будут контактировать с другими военнослужащими и гражданскими людьми.

Руководству минобороны удалось не допустить вспышек опасной инфекции в воинских частях. "Весь личный состав регулярно тестируется на коронавирус. Уже почти месяц число выздоровевших ежедневно превышает количество находящихся на лечении. Всего с начала марта в Вооруженных силах были инфицированы 6,5 тысячи человек, более 4300 из них уже выписаны", - сообщил Шойгу.

В военном параде на Красной площади, который состоится 24 июня, будет задействовано около 14 тысяч человек

Сейчас важно, чтобы на службу не попали больные молодые солдаты. По словам Шойгу, уже вынесены решения о призыве на военную службу 29 900 человек. С 20 мая по воинским частям разъехались более 6 тысяч новобранцев. Всех их по дороге в армию обеспечили средствами индивидуальной защиты. Для призывников введен строгий масочный режим и исключена возможность контактов с другими людьми. По прибытии в части они отправятся на двухнедельный карантин.

Министр напомнил, что выслуживших установленные сроки солдат-призывников увольняют из армии в соответствии с законодательством России. На 1 июня домой уже отправлены более 1,5 тысячи человек.