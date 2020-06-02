СМИ: Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле

В элитном поселке Герцлия Питуах, расположенном в северном пригороде Тель-Авива, новый жилец: Роман Абрамович приобрел там самую дорогую виллу. Жилье обошлось бизнесмену в рекордные для Израиля 226 миллионов шекелей (64,5 миллиона долларов).

Сделка была заключена до пандемии коронавируса, сообщает издание Globes. По данным журналистов, площадь примыкающего к вилле участка составляет порядка 9,5 тысяч квадратных метров.

На участке помимо самого дома также имеются теннисный корт и бассейн на гидравлической платформе, который можно превратить в гостевую зону для мероприятий.