Совет Федерации на своем заседании одобрил большой пакет мер поддержки граждан и бизнеса на фоне пандемии коронавируса. Как подчеркнула глава верхней палаты Валентина Матвиенко, парламентариям удалось наладить диалог с кабмином, в результате меры получились сбалансированными.

Одной из главных норм комплексного закона стало увеличение минимального размера пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет с 3375 до 6752 рублей. Чаще всего такое пособие получают молодые семьи, студенты - люди, которые на момент рождения первого ребенка не имеют трудового стажа, уточнил зампред Совфеда Николай Журавлев. По его информации, таких граждан в нашей стране около 300 тысяч человек. Согласно принятому закону, также повышается максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска. Выплата вырастет с 6000 до 13 504 рублей.

Одна из главных мер - увеличение минимального пособия на первого ребенка в два раза

В сфере поддержки бизнеса самая резонансная мера - о договорах аренды, которые можно будет расторгать без возмещения арендодателю упущенной выгоды и уплаты штрафов. Такое право получили представители малого и среднего бизнеса, которые работают в наиболее пострадавших отраслях. Бизнесмены смогут потребовать у арендодателя уменьшение платы на срок до одного года, после чего даются две недели на переговоры. Не договорятся - соглашение можно разрывать (надо успеть это сделать не позднее 1 октября). Правда, обеспечительный платеж останется у арендодателя.

"Нам удалось уравнять позиции арендаторов и арендодателей при ведении переговоров", - считает глава Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов.

Еще одна наиболее обсуждаемая мера из комплексного закона касается и граждан, и бизнеса. Сенаторы дали правительству РФ право устанавливать особенности возврата денег за туры, в которые не смогли отправиться граждане из-за ситуации с коронавирусом. То же касается билетов на самолет, поезд и другие виды транспорта. В Совфеде в ходе обсуждения выразили обеспокоенность по поводу применения этой нормы. Как предупредил сенатор Александр Башкин, взамен отмененной поездки пассажирам могут быть предложены "сертификаты, ваучеры или возврат денег через несколько лет". Например, зачем сертификат на новую поездку пассажиру, который не смог улететь на похороны?

Как именно заработают правила, будет зависеть от постановления правительства. Сенаторы собираются проследить, чтобы "крен" был сделан в пользу интересов граждан.